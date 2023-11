A Torino la pista ciclabile più corta del mondo: solo 7,5 metri

Epic fail della pista ciclabile più corta del mondo in Corso Umbria, Torino, che ha attirato attenzione e suscitato polemiche per la sua insolita brevità di soli 7,5 metri. Questa mini pista ciclabile, larga 1,5 metri, è stata descritta come inutilmente piccola, iniziando e finendo nel nulla.

In realtà, come possiamo vedere nel servizio del Tgcom24, sua realizzazione è parte di un progetto più ampio di riqualificazione di Corso Umbria. Nonostante l’intento positivo, la pista ciclabile è stata oggetto di sarcasmo e critica. È stata particolarmente criticata per essere stata costruita a spese di altri aspetti urbani: per la sua realizzazione sono stati abbattuti quasi ottanta aceri e rimossi molti parcheggi, causando problemi di circolazione nella zona. Le immagini della pista ciclabile, una striscia rossa d’asfalto con il simbolo di una bicicletta, sono diventate virali su Internet, spesso accompagnate da commenti ironici e increduli.

La frustrazione dei residenti è palpabile, soprattutto considerando le implicazioni ambientali e logistiche della costruzione di questa pista ciclabile. Nonostante fosse destinata a essere un simbolo dell’impegno ecologico, la sua realizzazione ha finito per creare controversie e disappunto tra la comunità locale. In ogni caso, un record poco invidiabile per la città di Torino.

