Blauer Talent Skate: il brand annuncia la sua nuova collaborazione con un gruppo di giovani skater internazionali. I quattro skater rappresentano la continua espansione del progetto “Talent” di Blauer USA che, nelle stagioni precedenti, ha già visto collaborazioni di successo con personaggi legati al mondo di più discipline sportive.

Blauer Talent Skate: il video

Questa partnership rappresenta l’incontro tra lo stile iconico del marchio Blauer e l’audacia creativa degli atleti dello skateboard, celebrando l’impegno continuo del brand USA nel sostenere e celebrare i talenti dello sport. Shooting e video dedicati alla collaborazione sono stati realizzati a Fuerteventura, isola che offre scenari mozzafiato e un ambiente perfetto per esplorare l’arte dello skateboard. Le immagini riprese catturano l’energia e la passione di chi si esibisce in acrobazie spettacolari in location uniche.

I giovani skater internazionali

Mattia Turco, originario di Milano, è uno degli skater più affermati d’Italia. La sua potenza smisurata gli consente di portare le sue manovre in spot impossibili. Oltre alla sua abilità nello skateboard, Mattia ha anche sviluppato un talento nell’ambito della pittura, trasformandosi in un artista a 360 gradi.

Will Ocean Odiete, proveniente da Milano, si è dedicato completamente allo skateboard dopo essersi trasferito da Reggio Emilia. Si allena intensamente e si impegna per portare i suoi trick ad un livello superiore, dimostrando una passione straordinaria per questo sport.

Lukas Kolasowski, skater di adozione milanese, originario di Verona, completati gli studi, ha deciso di stabilirsi ufficialmente nella città meneghina per essere parte di una vivace comunità di skater. Spesso oggi è possibile trovarlo alla Stazione Centrale a fare session con i suoi amici.

Paula Costales, proveniente dall’Argentina, ha scelto lo skateboard come mezzo per esplorare il mondo. Dopo aver lasciato il suo amato paese anni fa, ha viaggiato in lungo e in largo, alla ricerca di avventure uniche. Da due anni vive stabilmente a Fuerteventura, dove ha aperto una scuola di skateboard, condividendo la sua passione e le sue abilità con la comunità locale.

