Car Design: un’iniziazione al design italiano, di Enrico Leonardo Fagone

Semplice e veloce da leggere, Car Design è un libro dedicato a tutti gli appassionati di design automobilistico italiano.

Car Design è un libro di Enrico Leonardo Fagone che qui affronta il design, soprattutto italiano, per dare un’infarinatura ai non esperti di cosa significa il design delle automobili, la sua importanza nel tempo, fino ad arrivare al concetto che si avrà di design nel futuro vicino e lontano.

Enrico Leonardo Fagone non è certo estraneo al mondo del design automobilistico. Già direttore di due riviste, una omonima al suo libro e una dedicata alle moto, Moto Design, e membro delle giurie dei premi The World’s Most Beautiful Automobile e The World’s Most Beautiful Motorcycle, è prima di tutto un architetto e direttore di numerosi progetti, nonché di seminari, conferenze e workshop nelle zone più disparate del globo (dalla Shanghai a Singapore, dall’Australia agli States, e ovviamente in Europa).

Una personalità quindi adatta a parlare di design, non solo a livello storico, ma anche concettuale. Il libro, infatti, non si limita solamente a ripercorrere la storia estetica delle automobili, dalle origini – quando ancora erano fatte a immagine e somiglianza delle carrozze, in quanto spaventavano la gente – fino all’esplosione del design nel dopoguerra. L’autore si concentra e dedica molto tempo a 3 vetture che indica come leggendarie e rivoluzionarie: Fiat Nuova 500, Volkswagen Beetle – nota da noi come Maggiolino – e Mini. Tre vetture che hanno rappresentato una rinascita e un punto di svolta (la 500 è l’auto che ha motorizzato gli italiani, il Maggiolino che ha rilanciato la distrutta economia tedesca, e la Mini l’auto simbolo dell’uscita inglese dalla Crisi del Petrolio); e, non a caso, tre vetture che hanno continuato il loro design, evolvendolo solo nelle dotazioni tecnologiche e nelle dimensioni, senza però mai rinunciare ad un’estetica che le rendesse riconoscibili.

Car Design prevede anche discorsi approfonditi ed esempi sul contributo del design nel mondo e, non meno importante, sul grande contributo italiano al design automobilistico di tutto il globo. La parte centrale, e più cospicua, del libro è tutta dedicata a 5 firme italiane che ancora oggi esistono e continuano a rivoluzionare il settore: Bertone, I.DE.A Institute, Zagato, fino alle più celebri e grosse Italdesign-Giugiaro (che ha segnato un altro successo tedesco, la Volkswagen Golf) e Pininfarina.

Ricco di fotografie ed esempi, Car Design non manca anche di riflessioni sull’evoluzione del design e della sua sempre maggiore centralità, e riporta anche diversi concept particolarmente interessanti portati dai costruttori ai vari saloni dell’automobile soprattutto nel corso degli anni 2000, ma non solo. Parte finale del libro – che procede con un linguaggio semplice e fluido, tanto che volendo lo si potrebbe finire in due o tre giorni – è dedicata a brevi interviste con i principali esponenti delle carrozzerie italiane.

Car Design – Enrico Leonardo Fagone

Editore: Compositori (1 gennaio 2012)

Collana: Ottagono small size

Copertina flessibile: 191 pagine

Lingua: Italiano

ISBN-10: 8877947470

ISBN-13: 978-8877947475

Disponibile su Amazon con Spedizione

I nostri consigli in libreria: