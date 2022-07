Le Mans la sfida del secolo: Ford, Ferrari e la battaglia per la gloria di A.J. Baime. Della sfida Ford e Ferrari a Le Mans ne abbiamo parlato in più di una ma vale sempre il consiglio della visione del film “Le Mans 66: la Grande Sfida” con Matt Damon e Christian Bale.

Ebbene, oggi vogliamo parlarvi di un interessante libro, scritto da A.J. Baime, giornalista e scrittore americano. Collabora regolarmente con il Wall Street Journal, ed è noto soprattutto per i suoi libri The Accidental President: Harry S. Truman e i quattro mesi che hanno cambiato il mondo (2017) e The Arsenal of Democracy: FDR, Detroit e un’epica missione per armare un’America in guerra (2014). In Le Mans la sfida del secolo: Ford, Ferrari e la battaglia per la gloria, Baime ci offre un racconto emozionante quanto preciso di quanto accadde negli anni ’60 nel mondo del motorsport.

All’inizio degli anni Sessanta, Enzo Ferrari dominava la scena automobilistica europea con le sue sfavillanti auto sportive: un design rivoluzionario unito a un tachimetro che superava i 260 km/h rendevano le sue macchine vera fantascienza su ruote. I rischi che l’alta velocità comportava gli avevano fatto guadagnare il soprannome «l’Assassino», a causa dei piloti che persero la vita correndo per lui. Nel frattempo, il giovane e inesperto Henry Ford II, che aveva preso in mano le redini della compagnia di suo nonno, sapeva che doveva cambiare le sorti dell’impresa di famiglia: la gente non cercava più il comfort in un’auto ma la velocità, non la sicurezza ma l’estetica.

Con l’aiuto del visionario Lee Iacocca e di un ex campione diventato costruttore, Carroll Shelby, Henry decise che l’innovazione della Ford sarebbe iniziata entrando nel mondo delle corse europee, partendo dalla prestigiosa, spaventosa, pericolosissima 24 Ore di Le Mans. La missione era tutt’altro che semplice: Ford doveva inventare e costruire una macchina in grado di battere l’indiscusso re rosso del circuito, e trovare un pilota tanto folle quanto audace che osasse accettare questa sfida. E Ken Miles era l’uomo giusto.

A.J. Baime trasporta i lettori di questo libro in un’era dorata, in un momento glorioso in cui la spietata rivalità tra Ford e Ferrari ha raggiunto l’apice, tra incidenti mortali, velocità vertiginose e prove al limite dell’impossibile dei due piloti che avrebbero portato le due case automobilistiche alla vittoria o alla rovina.

Le Mans la sfida del secolo: Ford, Ferrari e la battaglia per la gloria

Copertina flessibile: 304 pagine

Editore: Sperling & Kupfer (29 ottobre 2019)

Lingua: Italiano

ISBN-10: 8820067978

ISBN-13: 978-8820067977

