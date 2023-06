Su Hyundai e Kia cinema in streaming e podcast grazie all’aggiornamento software OTA

Hyundai e Kia hanno annunciato che avvieranno un’ampia distribuzione di aggiornamenti software per l’infotainment dei loro modelli principali. Questo aggiornamento sarà disponibile al momento in Corea tramite aggiornamenti software over-the-air (OTA) e riguarderà appunto Hyundai, Kia ma anche Genesis.

Una delle principali novità di questo aggiornamento è l’introduzione della funzione “Cinema”, che permette di godere di contenuti video in streaming come Watcha e Wave direttamente sullo schermo di navigazione del veicolo. Diciamo subito che la funzione di streaming video può essere utilizzata solo quando il veicolo è in fase di parcheggio, ovvero la posizione P per le auto con cambio automatico, per garantire la sicurezza.

Per utilizzare la funzione cinema, sarà necessario iscriversi al servizio “Streaming Plus” tramite le app per auto connesse fornite da Hyundai, Kia e Genesis. Una volta iscritti, sarà possibile accedere alla funzione “Cinema” nel menu principale del sistema di navigazione e selezionare l’account del servizio di streaming a cui si è abbonati. Inoltre, è stato introdotto il servizio “Podbang Auto“, che permette di godere comodamente dei contenuti podcast durante la guida.

L’aggiornamento software include anche altre nuove funzionalità per migliorare l’esperienza di guida degli utenti. Ad esempio, sono state aggiunte nuove opzioni di streaming audio, tra cui i servizi Melon e Genie Music. Inoltre, sono stati inclusi quattro nuovi suoni della natura creati dal regista Jeong Jae-il.

La schermata di navigazione fornisce ora informazioni sul “percorso panoramico” certificato dalla Korea Tourism Organization, consentendo agli utenti di scoprire percorsi panoramici durante il viaggio. Inoltre, sono state migliorate le informazioni sullo stato della batteria e le stazioni di ricarica per i veicoli elettrici, e la funzione audio Bluetooth è stata resa più comoda.

Hyundai e Kia hanno sottolineato l’impegno nel fornire una varietà di contenuti e servizi per garantire un’esperienza di guida confortevole e sicura per i clienti. Inoltre, in occasione del lancio del servizio di streaming, Hyundai Motor Company organizzerà un evento speciale in Corea, in collaborazione con Wave offrendo un mese gratuito di abbonamento a Wave a 10.000 clienti che si sono iscritti al piano Streaming Plus.

Non resta che attendere la versione per il mercato europeo.

