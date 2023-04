Orari MotoGP Austin 2023 su TV8 e diretta SKY e NOW

Gli orari della MotoGP ad Austin 2023 su TV8 per vedere la gara domenica 16 aprile alle 23 in differita ed alle 21 in diretta su SKY e NOW.

Siamo arrivati al terzo appuntamento della stagione 2023 del Motomondiale, con il Gran Premio che si corre sul Circuit Of The Americas di Austin, in Texas, dopo le festività pasquali. In attesa di riscatto c’è il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia che ha subito una caduta in gara in Argentina, ma è pronto a dimostrare tutto il suo valore. Gli occhi sono puntati sul nuovo leader del mondiale Marco Bezzecchi, sul velocissimo Alex Marquez e sul redivivo Franco Morbidelli, che ha conquistato il quarto posto a Termas de Rio Hondo. Inoltre, i due piloti spagnoli Aleix Espargarò e Maverick Vinales guideranno le due Aprilia. Johann Zarco, Jorge Martin e Luca Marini sono pronti a cogliere l’opportunità per emergere.

Come abbiamo accennato la classifica di MotoGP vede al primo posto Marco Bezzecchi su una Ducati con 50 punti, seguito da Francesco Bagnaia sempre su una Ducati con 41 punti, e Johann Zarco su una Ducati con 35 punti. Al quarto posto troviamo Alex Marquez su una Ducati con 33 punti, mentre al quinto posto c’è Maverick Viñales su una Aprilia con 32 punti. La classifica prosegue con Jack Miller su una KTM con 25 punti, Brad Binder su una KTM con 22 punti, e Jorge Martin su una Ducati con 22 punti. Franco Morbidelli su una Yamaha con 21 punti e Fabio Quartararo su una Yamaha con 18 punti completano la top 10.

MotoGP Austin 2023: il programma del weekend in tv

Grande attesa per il Gran Premio delle Americhe di MotoGP con la gara della top class è prevista per domenica alle 21, trasmessa su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Alle 17 si terrà la MotoGP Rider Fan Parade: tutti i piloti della top class parteciperanno a una parata sulla pista americana per salutare gli spettatori presenti sulle tribune prima delle interviste ufficiali.

Sempre domenica, dalle 16.40, ci sarà il warm up delle tre classi. Poi, alle 18, partirà la gara della Moto3, mentre alle 19.15 si disputerà quella della Moto2. Tornerà anche la Sprint Race, in cui le qualifiche si svolgeranno alle 17.45, subito dopo la terza sessione di prove libere, tutti i sabati pomeriggio durante la stagione dei Gran Premi. La Sprint Race dal circuito texano sarà trasmessa in diretta su Sky e NOW, e anche in chiaro su TV8.

Orari MotoGP Austin su TV8

Sabato 15 aprile – tutto in diretta

Ore 17:50 – 18:30 MotoGP Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 19:50 – 20:30 Moto3 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 20:45 – 21:25 Moto2 Qualifiche (Q1-Q2)

Ore 22:00 – MotoGP Sprint Race

Domenica 16 aprile

Ore 20:15 – Moto3 Gara – differita

Ore 21:30 – Moto2 Gara – differita

Ore 23:00 – MotoGP Gara – differita

Orari MotoGP Austin su SKY e NOW

Giovedì 13 aprile

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 19: conferenza stampa piloti MotoGP

Ore 22: Racebook

Venerdì 14 aprile

Ore 15.55: prove libere 1 Moto3

Ore 16.45: prove libere 1 Moto2

Ore 17.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 18.40: paddock live

Ore 20.10: paddock live

Ore 20.15: prove libere 2 Moto3

Ore 21: prove libere 2 Moto2

Ore 21.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 23.15: Paddock Live Show

Ore 23.45: Talent Time

Sabato 15 aprile

Ore 15.35: prove libere 3 Moto3

Ore 16.20: prove libere 3 Moto2

Ore 17.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 17.45: qualifiche MotoGP

Ore 18.40: Paddock Live

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 19.45: qualifiche Moto3

Ore 20.40: qualifiche Moto2

Ore 21.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 21.55: Sprint Race MotoGP – anche in chiaro su TV8

Ore 22.45: Paddock Live Show

Ore 23.30: Talent Time

Ore 24: conferenza stampa qualifiche

Domenica 16 aprile

Ore 16.40: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 17: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: gara Moto3

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.15: gara Moto2

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.30: Grid

Ore 21: gara MotoGP

Ore 22: Zona Rossa

Ore 23: Race Anatomy MotoGP

