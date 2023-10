Kia EV4: la concept che ridefinisce la berlina elettrica

Kia EV4 rappresenta l’essenza di Power to Progress di Opposites United, la filosofia di design del brand. La presenza delle quattro porte induce a classificare la concept come una berlina. In realtà le linee nette e di grande impatto del design non introducono semplicemente una berlina, ma una tipologia completamente nuova di vettura elettrica, che diventa un simbolo di innovazione.

Kia EV4 si concretizza attraverso una fusione armoniosa di linee diagonali nette e geometriche con superfici elaborate ma tecniche, introducendo nuovi stilemi di design per un approccio, un’esperienza utente e una tipologia del tutto inediti.

Particolari come il suggestivo frontale basso ed elegante, la silhouette filante e dinamica del posteriore allungato, insieme allo spoiler sul tetto, sono tutti elementi che ricordano le auto sportive e da corsa, imprimendo a Concept EV4 lo status di proposta completamente nuova di berlina elettrica.

Un frontale aggressivo completa la linea tecnologica e progressiva del Concept EV4. Caratterizzato da un aspetto ampio e imponente, con fari posizionati verticalmente ai bordi esterni del cofano e del paraurti anteriore, il Concept EV4 diventa il simbolo della determinazione di Kia nel superare i limiti ed accelerare la rivoluzione verso i veicoli elettrici.

L’abitacolo di EV4 si caratterizza per interni spaziosi ed eleganti realizzati per accogliere, ritemprare lo spirito ed essere di ispirazione per il conducente e i suoi passeggeri. Un’architettura ampia, minimalista ma allo stesso tempo di grande fascino, orizzontale, combinata con un’estetica moderna, crea uno spazio lineare, ritemprante e di grande stimolo dove i passeggeri possano sentirsi a proprio agio, liberi di rilassarsi e concentrarsi sui propri interessi.

Il Concept EV4 è dotato di una nuova funzione “Mind Modes” che regola l’illuminazione ambientale e i modelli di ventilazione animati. In modalità “Perform”, al conducente vengono presentate tutte le informazioni necessarie per ottenere il massimo dalla giornata. La modalità “Serenity”, invece, offre una serie di grafiche digitali per creare un ambiente più rilassato in cui riflettere e riposare.

Nella progettazione dell’abitacolo del concept EV4, il team CMF di Kia si è ispirato all’elemento Terra. I tessuti in cotone riciclato al 100% sono stati tinti con coloranti di origine esclusivamente naturale, composti da radici di robbia e gusci di noce, modalità che ha consentito di approntare una gamma praticamente infinita di tonalità e sfumature, il tutto per gentile concessione della natura stessa.

Decisa a conferire all’abitacolo del concept EV4 un’atmosfera di pura unicità e qualità, sono state cucite a mano delle strisce di tessuto, che sono state applicate al vano portaoggetti e al cruscotto dell’auto. Questo approccio artigianale crea un effetto tridimensionale sorprendente, come la finitura 3D Knit utilizzata per i rivestimenti dei sedili del concept EV3. Per accrescere il fascino estetico e la funzionalità della consolle del concept EV4, i designer CMF hanno deciso di ricorrere alle fibre di canapa.

