La Bentley Continental GT Azure è unica e irripetibile ed è ispirata all’iconica R-Type Continental, JAS 949. La nuova Continental GT è stata realizzata in onore del 70° compleanno di JAS 949, e celebra una delle importanti icone di stile nella storia di Bentley. JAS 949 è uno dei soli 208 esemplari della R Type Continental mai costruiti.

La R-Type Continental era la berlina di lusso a quattro posti più veloce del mondo quando fu lanciata nel 1952. Le linee di design dell’auto sono state l’ispirazione per la prima generazione di Continental GT nel 2003 e per tutte le Continental GT da allora. La nuova Continental GT Azure è stata realizzata in omaggio a una delle vetture più iconiche della Heritage Collection di Bentley, composta da 42 vetture.

JAS 949 è la Continental R-Type di Bentley e risiede nel nuovo Heritage Garage di Bentley a Crewe. Bentley ha acquistato la JAS 949 nel 2001 e l’ha mantenuta in ottimo stato meccanico, conservandone con cura la sua vernice. L’auto è in perfetto stato e può circolare su strada . JAS 949 è stata consegnata al suo primo proprietario, lo svizzero Dr. Rowland Guenin, nel dicembre 1953. Fu ordinata in colore avorio con interni rossi e cambio manuale, specifiche che conserva ancora oggi insieme al motore originale da 4,6 litri.

Per ricreare le specifiche più vicine all’interpretazione moderna di JAS 949, la nuova Continental GT V8 Azure è stata verniciata a mano in Old English White, una fedele ricreazione del colore della vernice originale che risale agli anni Cinquanta. Mentre la JAS949 monta cerchi da 16 pollici, la nuova versione monta cerchi da 22 pollici rifiniti a mano, con finitura nera e lucida come l’originale.

La pelle Cricket Ball è presente in tutto l’abitacolo e offre al guidatore e ai passeggeri un’atmosfera accogliente, carica di tradizione, riprendendo il colore della pelle della JAS 949. Per creare un contrasto ed esaltare le linee di design dell’abitacolo, le bordature applicate a mano in pelle Beluga conferiscono un ulteriore tocco di eleganza alle sedute.

Per aggiungere un aspetto contemporaneo, l’impiallacciatura in radica di noce è stata lasciata a poro aperto, per ricordare la finitura patinata di JAS 949. L’impiallacciatura a poro aperto viene verniciata con tre strati sottilissimi di vernice, ogni strato viene applicato a mano e levigato tra un’applicazione e l’altra, per garantire che la vernice aderisca alle naturali scanalature del legno.

Riflettendo i dettagli degli interni di JAS 949, la fascia trasversale della nuova Continental GT Azure utilizza un’impiallacciatura australiana a venatura diritta con un intarsio in legno di bosso, impreziosito da una sovrapposizione Bentley Mulliner in uno sfarzoso color oro. I tocchi finali della silhouette della R-Type Continental sono stati aggiunti all’impiallacciatura della fascia ed al battitacco per completare l’abitacolo.

La Continental GT Azure monta il Bentley Dynamic Ride, il sistema di controllo attivo antirollio a 48V di Bentley che migliora il comfort di guida e la sicurezza, limita il rollio per viaggi più fluidi e rilassanti. La Continental GT Azure è inoltre dotata di serie della specifica Touring, che include sistemi di assistenza alla guida, come l’Adaptive Cruise Control, insieme al Lane Assist, al Traffic Assist e al Bentley Safeguard.

Il senso di controllo del conducente è ulteriormente rafforzato dall’Head-up Display, che fornisce indicazioni e navigazione direttamente nel campo visivo diretto del conducente, e dalla Night Vision, che utilizza telecamere a infrarossi per identificare pedoni, ciclisti e animali al di fuori del fascio di luce dei fari a Led.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.