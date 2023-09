Sulle Volvo e su Polestar 2 arriva Prime Video. Era necessario?

Volvo ha annunciato l’arrivo di Prime Video tra le app disponibili sui Play Store dei sistemi OS di tutte le ultime Volvo e sulla Polestar 2 in tutti i mercati dove sono disponibili i servizi Google.

La nuova app offre così un sistema di intrattenimento in più durante le soste di ricarica o in altri momenti, e si unisce anche all’arrivo di YouTube, già integrato su Polestar e presto anche sulle Volvo con Android Automotive OS.

Intrattenimento o distrazione?

Il nuovo servizio sarà reso disponibile come app preinstallata a partire dal 18 settembre, e come rollout graduale tramite aggiornamenti OTA progressivamente per ogni mercato. Secondo Erik Severinson, responsabile globale dei software per le vetture, l’arrivo delle due nuove app aumenta l’elenco di applicazioni per “migliorare la vita dei conducenti“. Un’affermazione forse un po’ esagerata.

Sicuramente avere la possibilità di guardare qualche film o episodio di serie TV durante la ricarica direttamente sullo schermo dell’auto è una comodità in più, che doverlo fare chini sullo smartphone o tirando fuori il PC dallo zaino. Tuttavia, potrebbe essere anche una distrazione e potenzialmente un rischio, visto quanto emerso da recenti studi sui dati degli utenti a bordo dei sistemi auto.

Sicuramente Volvo è attenta alla sicurezza: l’utilizzo di queste app, come già avviene per esempio su Spotify, è consentito solo ad auto ferma e in modalità P. In ogni caso, comunque, sia Volvo che Polestar si allineano a quanto già propone Tesla, che tra le app native include anche Netflix e diversi videogiochi, che sicuramente rendono i tempi di attesa di una ricarica più confortevoli e non richiedono necessariamente l’uscita dall’auto, almeno quando non fa caldo.

EX30 e 4 e Ad ogni modo, sia Prime Video che YouTube saranno già preinstallate su tutte le nuove vetture in arrivo: dalle Volvo EX90 EM90 , alle nuove Polestar 3 5 , di cui la 2 fa letteralmente da apripista.

