Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition e Explore Edition 2023 sono spinte dal motore Yamaha CP2 da 690 cc, apprezzato per la coppia generosa e lineare, dotate di un telaio versatile con sospensioni di qualità superiore.

Yamaha Ténéré 700 Extreme Edition e Explore Edition 2023: caratteristiche

Per una guida fuoristrada facile e intuibile sui terreni accidentati, Ténéré 700 Extreme Edition è dotata di sospensioni KYB di alta qualità, completamente regolabili, con +20 mm di escursione, oltre a rivestimento Kashima sugli steli forcella. Ténéré 700 Extreme Edition è completamente regolabile a livello di smorzamento della compressione e dell’estensione e del precarico, per adattare lo stile di guida a qualsiasi terreno, la scelta ideale per i piloti che desiderano prestazioni superiori nelle condizioni fuoristrada più impegnative.

La moto offre di serie pedane pilota in titanio, protezione per il radiatore in alluminio, guida catena, parafango anteriore in puro stile enduro e sella da rally dal profilo piatto. Ténéré 700 Extreme Edition è perfetta per i terreni accidentati ed è progettata per catturare l’immaginazione dei tanti piloti.

Grazie a una altezza sella di soli 860 mm piu bassa e pratica del modello standard, la nuova Ténéré 700 Explore Edition è progettata per rendere più facile per chiunque scoprire cosa si nasconde oltre l’orizzonte.

Le sospensioni KYB sono state modificate riducendo di 20 mm l’escursione della ruota per ridurre l’altezza della sella, agevolare l’ergonomia e offrire più controllo alle basse velocità. La reattività della molle della sospensione anteriore e posteriore è stata leggermente aumentata per una guida ancora più sicura a pieno carico.

Il parabrezza di Ténéré 700 Explore Edition è più alto e più ampio rispetto a quello standard, offrendo una superficie maggiore +50% per migliorare il comfort di guida. Il nuovo elettronico di serie con setting dedicato per Ténéré, offre una guida estremamente fluida. Con il telaietti borse laterali di serie, potrai scegliere di montare le borse originali Yamaha rigide o morbide (da acquistare separatamente).

Ténéré 700 Extreme Edition e Ténéré 700 Explore Edition sono disponibili rispettivamente ad un prezzo di listino di 11.899 euro f.c. e 11.799 euro f.c. Ténéré 700 Extreme Edition e Ténéré 700 Explore Edition saranno disponibili in Icon Blue e Tech Kamo.

