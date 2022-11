Kask Limelight: la luce posteriore a led da applicare sui caschi

Sono sempre di più gli abitanti delle città che scelgono di lottare contro il traffico automobilistico e abbracciare la sostenibilità utilizzando la propria bici. Anche per loro il casco è un accessorio imprescindibile, e quando le giornate si accorciano e ci si deve muovere con il buio è importante adeguare la sicurezza alle condizioni esterne.

Lo sa bene Kask, specializzata nella produzione di caschi di alta qualità, che da sempre mette la protezione al centro della propria attenzione, e per i ciclisti cittadini lancia Limelight, una luce posteriore a Led, ampia e visibile, progettata per aumentare la visibilità e la sicurezza sulla strada.

Kask Limelight: come funziona

Questo nuovo dispositivo Kask è facile da montare sui caschi della linea Urban grazie a un comodo attacco a clip. Limelight dispone di 5 diversi tipi di segnale luminoso: costante a bassa intensità, costante a media intensità, costante ad alta intensità, lampeggiante a bassa intensità e lampeggiante ad alta intensità.

La durata della batteria, ricaricabile tramite cavo USB-C incluso, varia a seconda della modalità che si sceglie di utilizzare, fino a un massimo di circa 11 ore in modalità lampeggiante ad alta intensità. Inoltre, quando la carica della batteria raggiunge un livello inferiore al 15%, Limelight emette uno speciale segnale luminoso per avvisare l’utente.

Limelight è compatibile con tutti i caschi della linea Urban. Le proposte messe a punto da Kask sono un concentrato di design, comfort e sicurezza. In particolare, Moebius, oltre a una linea elegante, è costruito con una calotta esterna in ABS, robusta e antigraffio, mentre il frontino rimovibile fornisce protezione dagli elementi esterni, per pedalare in tutte le condizioni atmosferiche. Il casco è dotato dell’esclusivo regolatore Ergo Fit di Kask che garantisce ottima vestibilità ed elevato comfort, anche quando si pedala su terreni irregolari come il ciottolato nei centri storici.

Il dispositivo Limelight è disponibile singolarmente a un prezzo di 39 euro ed è compatibile con Moebius, Moebius Elite e Urban R. Viene inoltre inserito in collezione il modello Moebius Limelight, ovvero il casco Moebius nelle sue 10 varianti colore, già equipaggiato di Limelight, ad un prezzo di 129 euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.