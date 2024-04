La nuova Mini Aceman combina dimensioni esterne compatte, una trazione completamente elettrica e offre spazio per cinque comodi posti a sedere in un veicolo lungo poco più di quattro metri.

Mini Aceman si basa su un concept a trazione completamente elettrica. Con una lunghezza di poco superiore ai quattro metri, dispone di cinque posti e di un versatile bagagliaio con un volume di carico di 300 litri, con la capacità di estendere questa capacità fino a 1.005 litri. Con un’autonomia prevista fino a 406 chilometri, Mini Aceman è perfettamente equipaggiata per una mobilità senza emissioni locali anche oltre i confini della città.

Lo stile del design di Mini Aceman resta minimalista ed essenziale. Con il suo frontale distintivo e l’assetto atletico, il nuovo crossover sportivo è agile nel traffico urbano. Il suo carattere versatile è enfatizzato dalle barre sul tetto di serie, dai cerchi con dimensioni da 17″ a 19″ e dalla Black Band in nero opaco che incornicia la parte anteriore, posteriore e laterale del veicolo.

Il design del frontale reinterpreta gli elementi iconici e distintivi di Mini come i fari e la caratteristica griglia anteriore, ora ottagonale. Nella nuova finitura, in Vibrant Silver o in Jet Black lucido in base alla versione scelta, la griglia anteriore crea accenti contrastanti, contribuendo a rendere il crossover immediatamente riconoscibile.

Nuova Mini Aceman: le versioni

La Versione Essential presenta la massima essenzialità e funzionalità. Con la Versione Classic, il tetto e gli specchietti retrovisori esterni a contrasto possono essere scelti in bianco o nero. La griglia anteriore è rifinita in nero lucido, mentre la superficie interna della griglia e il paraurti sono in tinta con la carrozzeria.

La Versione Favoured amplia le capacità espressive con l’optional del caratteristico tetto Multitone, abbinato a calotte degli specchietti retrovisori bianchi e a una cornice della griglia in Vibrant Silver. La massima sportività del nuovo modello crossover è particolarmente evidente nella Versione JCW. Questa variante ispirata agli sport motoristici ha un design anteriore e posteriore molto particolare. La griglia anteriore è caratterizzata da una cornice e dal logo JCW specifico della variante in nero lucido, mentre il tetto a contrasto in Chili Red e le strisce rosse sul cofano sottolineano il potente aspetto generale. La struttura posteriore, invece, ha una forma molto più muscolosa e i rivestimenti di tutto il corpo vettura sono rifiniti in nero lucido.

Nuova Mini Aceman: gli interni

Con il suo volante facile da manovrare, il display Oled centrale e la barra di comando rimodellata, l’abitacolo riprende tre elementi chiave del design della Mini classica. Lo stile arrotondato dell’abitacolo si riflette nelle superfici curve della plancia: quest’ultima è ricoperta da un materiale a maglia in cui il colore inferiore traspare da quello superiore. I rivestimenti interni delle portiere sono realizzati in poliestere riciclato, completano l’allestimento i comodi sedili, a scelta con superficie tessile o in Vegan-Skin perforato.

Il display Oled circolare presenta un design estremamente piatto e monta il Mini Operating System 9 che consente di gestire tutte le funzioni di guida in modo intuitivo con il tocco o con la voce. Nella Mini classica, la sensazione della barra di comando al centro dell’abitacolo rafforzava il legame emotivo tra il guidatore e la vettura. Le funzioni di guida più importanti (freno di stazionamento, leva del cambio, start & stop del motore, modalità di guida e controllo del volume) sono direttamente accessibili attraverso la Mini Toggle Bar, posizionata al di sotto del display centrale. Al di sotto di Toggle Bar, oltre a un comodo portabicchieri, è presente anche la ricarica wireless degli smartphone.

Sono quattro le versioni con opzioni di personalizzazione individuali. Con la Versione Essential, l’interno è progettato con la massima funzionalità e una riduzione dei dettagli di equipaggiamento. I sedili sportivi neri con tessuto multitono a motivi distinti si armonizzano con un inserto tessile colorato sulla plancia. A partire dalla versione Classic, il volante di base a due razze viene sostituito da un volante a tre razze con una fascia tessile in diversi colori.

Nella versione Favoured, la plancia è disponibile nell’elegante colore Dark Petrol, completato da un’accentuata sfumatura di colore arancione sul lato passeggero. L’aspetto dinamico si riflette ulteriormente nei sedili sportivi in Veskin traforato. Questi sono disponibili con cuciture tradizionali e con il logo Mini ricamato in due colori. La Versione JCW presenta il massimo stile sportivo. Il sedile JCW con geometria sportiva e supporto laterale aggiuntivo aumenta notevolmente il comfort. In combinazione con tessuto multicolore e materiale Veskin nero con cuciture rosse, il concept cromatico riprende il design della plancia e dei rivestimenti delle portiere.

La guida all-electric

Mini Aceman è disponibile esclusivamente con una propulsione completamente elettrica. L’efficiente motore elettrico assicura il tipico divertimento di guida Mini sia nelle aree urbane che nelle escursioni. Al momento del lancio, Aceman sarà disponibile nella versione Mini Aceman E e anche nella versione Mini Aceman SE con potenza maggiorata.

Il motore elettrico da 135 kW/184 CV della Mini Aceman E genera una coppia di 290 Nm, accelerando la vettura da ferma a 100 km/h in 7,9 secondi e raggiungendo una velocità massima di 160 km/h. Con una potenza di 160 kW/218 CV, la Mini Aceman SE genera una coppia di 330 Nm, consentendo alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,1 secondi e di raggiungere una velocità massima di 170 km/h.

Con un contenuto energetico di 42,5 kWh, la batteria della Mini Aceman E raggiunge un’autonomia di 310 chilometri, mentre la batteria ad alto voltaggio della Aceman SE ha un contenuto energetico di 54,2 kWh, che le consente di raggiungere un’autonomia di 406 chilometri.

La batteria di Mini Aceman può essere caricata a corrente alternata con 11 kW. La ricarica rapida con corrente continua è possibile nella Mini Aceman E con 75 kW e nella Aceman SE con un massimo di 95 kW. In una stazione di ricarica rapida, la batteria può essere caricata dal 10% all’80% in poco meno di 30 minuti.

Fonte: Mini

Copyright Image: Sinergon LTD