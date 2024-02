Baglietto XO: il nuovo yacht explorer da 50 metri

Il lancio della Volkswagen Golf GTI MT Ultimate segna un punto di svolta per gli appassionati del marchio di Wolfsburg , introducendo una serie esclusiva di 110 unità destinate al mercato italiano. Questa edizione, che celebra l’addio al cambio manuale, omaggia le radici storiche del modello con una potenza di 110 CV, richiamando la forza della prima Golf GTI.

Il listino prezzi è fissato a 52.950 Euro, con le consegne previste in primavera, chiudendo così l’ordinazione per l’attuale linea Golf, ora disponibile solo da stock. La prossima generazione della Golf, rinnovata per il suo cinquantesimo anniversario, promette aggiornamenti estetici e tecnologici, con la prevendita che inizierà a breve.

L’esclusività si estende alle caratteristiche tecniche, inclusi fari avanzati IQ.Light LED Matrix, sistemi di assistenza alla guida innovativi, sospensioni adattive e un impianto audio di alta qualità Harman Kardon, oltre a numerosi altri accessori che migliorano sia la sicurezza che il comfort di guida. Il motore TSI EA888 evo4 garantisce prestazioni elevate, con 245 CV e una coppia massima di 370 Nm, per una velocità massima di 250 km/h e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,4 secondi.

110 esemplari per la leggendaria eredità della compatta sportiva che ha definito una categoria sia il legame con gli appassionati di guida manuale. Con colori classici e dettagli distintivi come il logo GTI MT Ultimate e una targhetta commemorativa, questa edizione limitata rievoca l’estetica originale delle GTI.

Con l’addio alla Golf GTI manuale, Volkswagen si prepara ad accogliere la nuova Golf, che celebra 50 anni con un design raffinato e tecnologie all’avanguardia, tra cui un infotainment di ultima generazione e un’autonomia migliorata per le versioni ibride plug-in. Un’icona rinnovata, pronta a consolidare il suo status leggendario.

