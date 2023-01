Dall’incontro tra artigianalità sapiente, design all’avanguardia e alta tecnologia navale nasce Riva 130 Bellissima 2023, maestoso flybridge di 40 metri di lunghezza fuori tutto e perfetta sintesi tra potenza ed eleganza: un’opera d’arte Bellissima, di nome e di fatto.

Il secondo yacht dell’ammiraglia della flotta Riva è stato varato per conto di un armatore europeo lo scorso venerdì a La Spezia, nel cantiere dedicato alla produzione delle imbarcazioni Riva dai 70 ai 130 piedi. Riva 130 Bellissima porta la firma di Mauro Micheli e Sergio Beretta, fondatori di Officina Italiana Design, lo studio di design che ha curato tutta la produzione Riva degli ultimi 27 anni, in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’ Ing. Ferrari e la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Riva 130 Bellissima 2023: caratteristiche

Con oltre 40 metri di lunghezza fuori tutto e un baglio di 8 metri, Riva 130’ Bellissima è il primo flybridge planante della gamma a svilupparsi su tre ponti reali; interamente wide body e con volumi generosi in ogni ambiente, riesce tuttavia a rientrare sotto le 300 GT mantenendo linee slanciate ed eleganti.

Fibra di carbonio, acciaio e cristallo sono gli elementi distintivi del design dello scafo, caratterizzato da tre semplici linee che ne percorrono il profilo: due tratti neri disegnano la finestratura dello scafo lungo la fiancata argentea, mentre il parabrezza, realizzato con cristalli sferici, presenta la caratteristica leggera inclinazione inversa già adottata per il Riva 48 ‘ Dolceriva. A poppa, le potenze laterali interamente in cristallo esaltano l’aerodinamicità e l’eleganza dell’imbarcazione, mentre i dettagli in fibra di carbonio e l’hardtop dallo stile squisitamente sportivo le conferiscono dinamicità e carattere.

Nelle aree esterne gli spazi sono ottimizzati per vivere al massimo la vicinanza con il mare: la poppa, ribassata e aperta verso il mare, si divide in un grande beach club e un pozzetto di oltre 60 metri quadri. A prua, gli ospiti possono scegliere tra un salottino, un grande prendisole e ulteriori spazi intimi e accoglienti. Completano gli spazi esterni un’area dining alfresco, che può ospitare fino a dieci persone sul ponte superiore, e una zona relax nel sundeck.

All’interno Riva 130’ Bellissima regala ambienti generosi e molto luminosi, grazie alle grandi vetrate che abbracciano il ponte principale e il ponte superiore. Il design degli interni è contemporaneo, esaltato da elementi in acciaio, legno lucido e pelle, in perfetto equilibrio tra omaggio alla tradizione e slancio verso il futuro. Protagonista di Riva 130’ è il grande salone sul ponte principale: con una vista panoramica a 270 gradi e una altezza di oltre 2 metri, è uno spazio unico nel suo genere, al centro del quale spicca una grande scala con gradini in marmo lucido che non solo collega i ponti, ma diventa un magnifico elemento architettonico.

Il layout delle cabine prevede una suite armatoriale sul ponte principale e quattro cabine sul ponte inferiore, separate da una grande lobby e ognuna con bagno ensuite. Le aree dedicate all’equipaggio, tre cabine con bagni e un’ampia area living, sono situate a prua, con accessi e camminamenti riservati per garantire la massima privacy e tranquilità dell’armatore e degli ospiti.

Riva 130 Bellissima è equipaggiato con una coppia di motori MTU 16V 2000 M96L dalla potenza di 2.638 mhp ciascuno, per una velocità massima di 22,5 nodi, e 20 nodi di crociera.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.