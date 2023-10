The Italian Sea Group novità saloni nautici 2023: il Gruppo ha svelato i futuri progetti e la partnership con lo Studio Fuksas e con Luca Dini per la progettazione e realizzazione di Sea Flower, il nuovo M/Y Admiral di 80m. Lo Studio Fuksas e Luca Dini progetteranno insieme un megayacht dislocante di 80 mt con scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio, interni che propongono un nuovo concetto di vivere il mare e un design ispirato alla natura, in particolare all’ecosistema marino.

The Italian Sea Group ha inoltre presentato i concept di tre nuovi e avveniristici progetti sviluppati dal proprio Centro Stile:

Project Adventure, il motoryacht Explorer Admiral di 50m; Project Cat 133, catamarano nello stile del Tecnomar This Is It e Project Evo 155, superyacht di 46 mt del modello di successo Evo, dalle linee sportive ed eleganti tipicamente Tecnomar.

Al Monaco Yacht Show 2023, sono inoltre stati presentati in anteprima mondiale gli ultimi gioielli varati, superyacht unici che stabiliscono nuove frontiere nella progettazione nautica e dettano canoni estetici rivoluzionari: Perini Navi Art Explorer, il catamarano a vela 47m, tra i più grandi al mondo; Tecnomar This Is It, il catamarano a motore 43m con un design estremamente innovativo e avveniristico; Admiral Silver Star, motoryacht di 55m con interni by Giorgio Armani, che consolida la partnership con questo straordinario brand; il pluripremiato Admiral Kenshō, motor yacht di 75m e due iconici modelli del progetto Tecnomar for Lamborghini 63.

Perini Navi Art Explorer, il catamarano a vela in alluminio più grande al mondo con una lunghezza di 46,5 mt, l’eccezionale larghezza di 17,30m e un imponente albero di 50 mt è un progetto unico e all’avanguardia dagli altissimi standard innovativi e di sostenibilità. Il progetto, infatti, sarà un vero e proprio museo itinerante, il primo e unico nel suo genere che, per due anni, porterà in giro per il mondo le più importanti esposizioni artistiche.

Tecnomar This Is It, catamarano a motore di 43m, è una nuova, entusiasmante e unica presenza nel panorama dei catamarani e, con il suo design futuristico, sfida tutte le convenzioni progettuali e stilistiche. Tradizione e innovazione si fondono dando vita a un concetto di lifestyle radicale, definito da un layout che esalta le asimmetrie e propone una silhouette decisa e accattivante.

Il 55m Admiral Silver Star consolida il valore del design, dell’ingegneria e degli standard di altissima qualità degli yachts Admiral. Gli interni firmati da Giorgio Armani affermano la filosofia estetica di un lusso essenziale e sofisticato, con ambienti raffinati e toni ovattati, di un’eleganza assoluta. I dettagli evidenziano la purezza, la classicità e, allo stesso tempo, la modernità dello yacht.

Il Tecnomar for Lamborghini 63, presente nei due colori Baloon White e Bronzo Zenas, è ispirato alla Lamborghini Siàn FKP 37, la supercar ibrida dal design inconfondibile, della quale lo yacht propone diversi dettagli, tra cui l’utilizzo della fibra di carbonio e i sedili supersportivi.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED