Ferretti Group Monaco Yacht Show 2022: innovazione progettuale, varietà di stili e ispirazioni, dimensioni eccezionali. Ferretti Group risplende nella vetrina monegasca con una flotta poliedrica e di folgorante bellezza che include le due world première CRN M/Y Rio e Riva 130’ Bellissima, oltre a Custom Line 140’. Presenti alla kermesse anche CRN M/Y Ciao, Custom Line Navetta 37 e Riva 110’ Dolcevita.

L’altra grande protagonista della kermesse è la Super Yacht Yard di Ancona. Con quasi 77 mila metri quadri di superficie, il cantiere ha 15 imbarcazioni in costruzione dei marchi CRN, Riva, Pershing e Custom Line. Brillano i nuovi progetti CRN M/Y 144 di 85 metri e CRN M/Y 145 di 70 metri, già venduti entrambi. Sono in costruzione anche altri incredibili progetti a marchio Riva, Pershing e Custom Line: Riva 54 metri, Pershing 170 e Custom Line Navetta 50.

Ferretti Group Monaco Yacht Show 2022: le world premiere

Presente a Monaco, CRN M/Y Rio, il nuovo 62 metri, è la massima espressione del know-how progettuale e della qualità costruttiva della Super Yacht Yard di Ancona. Progettato e costruito da CRN in stretta collaborazione con lo studio di design e architettura Omega Architects, che ha curato il concept degli esterni, e con lo studio di design Pulina Exclusive Interiors, a cui sono stati affidati gli interni, CRN M/Y Rio presenta una spiccata personalità dinamica e sportiva, grazie alla perfetta fusione ed equilibro tra indoor e outdoor.

Grande attesa anche per gli altri modelli presentati, come Custom Line 140, la più grande mai costruita dal brand, rappresentativa di un canone estetico profondamente sportivo grazie al profilo elegante e potente, capace al contempo di garantire elevati standard di comfort per l’armatore e i suoi ospiti. Presentata nel corso dell’ultima edizione del Cannes Yachting Festival, è già un successo commerciale.

Spicca anche la world première Riva 130’ Bellissima, smisurata bellezza di nome e di fatto, con i suoi 40 metri e lo stile ineguagliabile. In occasione del 180º anniversario del brand, tocca infatti il mare il più grande flybridge della gamma, splendida sintesi tra design d’autore e ingegneria nautica, sapiente artigianalità e alta tecnologia. Primo flybridge planante della gamma a svilupparsi su tre ponti reali, Riva 130’ Bellissima nasce della geniale matita di Mauro Micheli, fondatore con

Sergio Beretta di Officina Italiana Design, che ha curato tutta la produzione Riva degli ultimi 27 anni in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto e la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Svelati anche i primi dettagli degli innovativi wallywind130 e wallywind150 di Wally, un vero e proprio omaggio ai valori Wally: il grande potenziale di velocità degli scafi interamente in carbonio, la raffinata pulizia delle linee e gli interni eleganti, capaci di coniugare comfort estremo ed estetica contemporanea, sono infatti i tratti distintivi del brand monegasco.

Ferretti Group ha anche annunciato l’acquisizione di due società parte della catena di fornitura: Masello Srl e Fratelli Canalicchio SpA. Massello Srl, con sede a Fano, è un’azienda con una profonda esperienza nell’arredamento in legno per yacht e ha recentemente lanciato un servizio innovativo di assemblaggio a bordo. Fratelli Canalicchio SpA, con sede a Narni, è specializzata nella realizzazione degli esterni statici e dei sistemi cinetici automatici degli yacht.

