Tecnomar This is it: il catamaro a motore debutta al Monaco Yacht Show 2023

Tecnomar This is it è una nuova entusiasmante presenza nel panorama dei catamarani che sfida le convenzioni con il suo design unico ed innovativo. Tradizione e innovazione si fondono dando vita ad un concetto di lifestyle e stile radicali, definiti da un layout dalle evidenti asimmetrie e da una silhouette decisa e accattivante avvolta da oltre 600 metri quadrati di imponenti vetrate.

L’ispirazione è tecnologica, chiaramente distante dalla tipica progettualità dello yachting e maggiormente in feeling con l’architettura civile. Le linee esterne, sinuose e morbide, rimandano a qualche fantastica creatura marina sfidando la nostra percezione di ciò che è realmente possibile. Un progetto che va oltre gli schemi, che stabilisce un nuovo punto di riferimento nascendo già come progetto iconico.

Tecnomar This is it: caratteristiche

This is it è stata una grande sfida per il team di progettisti, a partire dal controllo del peso, fattore di enorme rilevanza soprattutto in considerazione della grande quantità di vetro utilizzata. La complessa forma curvilinea della sovrastruttura in alluminio ha spinto al limite la performance del prezioso materiale.

Le linee dello scafo sono ottimizzate per migliorare l’efficienza idrodinamica, determinando una significativa riduzione dei consumi e, pertanto, delle emissioni. In conformità con i requisiti IMO Tier III, lo yacht è dotato di un’innovativa tecnologia di trattamento dei gas di scarico per la riduzione delle emissioni di ossido di azoto.

Il design degli interni con le 6 cabine, la massagge room e la cucina con vetro polarizzato per eventi e show cooking, rispecchia la visione avveniristica degli esterni, arricchendosi di dettagli ricercati e materiali sofisticati.

L’importante zona armatoriale oltre ad un ampio skylight con un’altezza straordinaria di 3,3 m e una meravigliosa terrazza panoramica, è caratterizzata da un particolare giardino verticale che attraversa due ponti, dando la sensazione di essere realmente in una villa sul mare.

Pelle ed Alcantara, rovere e teak dialogano con forme sinuose, scandite da decisi tagli geometrici ed inserti in marmo grigio. Dinamico, in movimento, avvolgente e sportivo il mood dominante ma anche elegante e raffinata la palette colori, in cui prevalgono i toni chiari del beige e del grigio platino.

L’accento prezioso è dato dall’uso combinato di metalli nobili quali l’oro, il bronzo, il titanio ed il carbonio usati a contrasto della pacatezza dei toni naturali delle essenze lignee e delle pelli.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.