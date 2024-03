Extra X99 Fast Palm Beach International Boat Show 2024

L’Extra X99 Fast si presenta al Palm Beach International Boat Show 2024 con i 30 metri, una velocità massima di 37 nodi e un design che privilegia il comfort e il lusso.

All’edizione 2024 del Palm Beach International Boat Show, Extra Yachts si appresta a stupire il mercato americano con l’anteprima dell’Extra X99 Fast. Questo yacht combina un design esterno audace con spazi interni dal gusto mediterraneo-moderno.

L’Extra X99 Fast è il frutto di una sinergia perfetta tra l’architettura navale di Palumbo Superyachts e il design esterno di Guida Design, che hanno dato vita a un superyacht planante di 30 metri, realizzato in composito e fibra di carbonio. Questa imbarcazione, capace di raggiungere una velocità massima di 37 nodi, si distingue per la sua linea esterna dinamica e per gli ampi spazi esterni ed interni, che invitano a momenti conviviali in pieno stile mediterraneo.

La poppa dell’X99 Fast è progettata per massimizzare gli spazi all’aperto, offrendo ben 75 mq di area conviviale che include una zona beach, un’area lounge e uno spazio dining, tutti facilmente accessibili e pensati per fondersi armoniosamente con il mare. L’interno dello yacht, curato dallo studio Luca Dini Design & Architecture, si distingue per l’uso di materiali di pregio come l’acciaio, la pelle e il cuoio, insieme a finiture in rovere e vetri retro laccati neri, creando un ambiente di lusso sofisticato e accogliente.

La cucina, posizionata strategicamente a poppa, si apre verso gli spazi esterni grazie a un sistema di vetro up/down, trasformandosi da luogo di preparazione a spazio di socializzazione, dimostrazione del carattere versatile dell’X99 Fast. Questo approccio innovativo permette agli ospiti di godere di momenti informali all’aria aperta senza rinunciare al comfort e alla privacy.

Equipaggiato con due motori MTU da 2600cv e idrogetti, l’X99 Fast promette performance eccellenti in termini di stabilità, manovrabilità e silenziosità, assicurando un confort di bordo ineguagliabile. La disposizione interna comprende quattro cabine lussuosamente arredate, inclusa l’ampia cabina armatoriale situata al centro dello yacht per sfruttare al massimo la larghezza di 7,3 metri.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD