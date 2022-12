Extra X99 Fast: varata la seconda unità del super yacht

Extra X99 Fast: il brand di ISA Yachts, ha varato, ad Ancona, la seconda unità del nuovo X99 Fast. Architettura navale a cura di Palumbo Superyachts, mentre gli esterni sono di Guida Design. Una linea inconfondibile, dalla personalità marcata e dinamica che ha reso la linea Extra ben riconoscibile sul mercato.

Extra X99 Fast dispone di ampi volumi e di un layout votato alla convivialità e al divertimento. Caratteristica peculiare di questo modello è la poppa con un’area esterna di 75 mq che degrada verso il mare ed include balconi abbattibili, zona lounge, prendisole e tavolo estensibile per ospitare comodamente 12 persone. Un layout dinamico e moderno per un armatore che ama la convivialità ed il contatto diretto con la natura.

Extra X99 Fast è in grado di accogliere fino a 10 ospiti divisi in 4 ampie cabine. Questa imbarcazione da 30 metri ha una carena planante (con sprayrail) realizzata in composito e fibra di carbonio, inoltre, monta due motori MTU da 2600cv abbinati ad idrogetti che permettono di raggiungere la velocità massima di 37 nodi. Alla massima velocità, X99 Fast gode di stabilità e grande manovrabilità oltre ad un elevata silenziosità sottocoperta per un confort di bordo estremo.

Il modello X99 Fast è stato ottimizzato per il mercato americano e, come la prima unità, anche la numero 2 farà base a Miami.

