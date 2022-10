Extra Yachts X99 Fast: varato il nuovo super yacht

Extra Yachts X99 Fast: il brand di ISA Yachts, ha varato, ad Ancona, la prima unità del nuovo X99 Fast, che si contraddistingue per un design esterno dalle linee marcate e decise con soluzioni dinamiche nate dall’estro creativo di Guida Design. L’architettura navale è di Palumbo Superyachts.

Extra Yachts X99 Fast: caratteristiche

Il layout del pozzetto mantiene inalterato il dna Extra che vede ampi spazi conviviali abbinati alla galley di poppa con vetro opacizzabile e meccanismo sali/scendi. Un’area esterna di 75 mq che degrada verso il mare, con balconi abbattibili, zona lounge, prendisole e tavolo estensibile per ospitare comodamente 12 persone. Un layout dinamico e moderno per un Armatore che ama la convivialità ed il contatto diretto con la natura.

Extra Yachts X99 Fast è in grado di accogliere fino a 10 ospiti divisi in 4 ampie cabine. Questa imbarcazione da 30 metri ha una carena planante (con sprayrail) realizzata in composito e fibra di carbonio, inoltre, monta due motori MTU da 2600cv ciascuno abbinati ad idrogetti che, durante la prima prova a mare, hanno spinto X99 Fast alla velocità massima di 37 nodi. Anche alla massima velocità, X99 Fast gode di stabilità e grande manovrabilità che si abbinano ad una silenziosità sottocoperta per un confort di bordo estremo.

Il tender Williams Sportjet da 4 metri ha un garage dedicato sulla murata di dritta mentre le due moto d’acqua sono posizionate a prua e vengono alate/varate utilizzando una gruetta idraulica. Il modello X99 Fast è stato ottimizzato per il mercato americano e, oltre a questo scafo, anche la numero 2 farà base a Miami.

Creata per garantire all’armatore uno stretto contatto con il mare e la natura, Extra Yachts è specializzata nello sviluppo di yacht dalla forte personalità. Le sue linee distintive offrono un range di modelli che va dai 24 ai 40 metri ed un catamarano a motore da 30 metri, tutti con interni ed esterni dalla massima abitabilità, ridotti consumi ed ampia autonomia.

