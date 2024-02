Il Chronomètre Souverain di F.P.Journe è un tributo all’arte orologiera. Ispirato alla cronometria marina e arricchito dal tocco geniale di Journe, questo capolavoro si presenta con una cassa estremamente piatta e un movimento esemplare, rendendolo un pezzo da collezione per intenditori e appassionati di orologi in tutto il mondo.

Il Chronomètre Souverain di F.P.Journe rappresenta il vertice di precisione e maestria orologiera, e riflette l’essenza della cronometria marina dell’inizio del XIX secolo. Questa meraviglia è caratterizzata da un movimento extrapiatto di soli 4 mm di spessore, realizzato con platina e ponti in oro rosa 18k. I due bariletti di questo movimento erogano allo scappamento una forza altamente lineare per oltre cinquantasei ore, battendo a una frequenza di 21.600 alternanze ora.

La cassa del Chronomètre Souverain, notevolmente piatta con i suoi 8 mm di spessore, ha un design di rara eleganza, ed ospita al suo interno un quadrante che sfoggia un contatore dei piccoli secondi a sinistra a ore 7 e un’indicazione della riserva di carica di 56 ore sulla destra a ore 3, dimostrando un perfetto equilibrio tra funzionalità e bellezza.

Il calibro 1304, anima del Souverain, non solo ha ricevuto il prestigioso premio “Best Men’s Watch” al Grand Prix di Ginevra nel 2005 ma è stato anche la base per il Répetition Minutes, un’altra creazione straordinaria di Journe presentata tre anni dopo. La cassa del Souverain è disponibile in oro 18k rosso 6N o in platino, che esalta la tradizione nelle proporzioni e nel design, con anse morbide che si raccordano con il cinturino e una lunetta leggermente bombata. La corona è di disegno esclusivo con una raffinata godronatura per aumentarne il grip.

Attraverso il fondello in vetro zaffiro, appare il bellissimo movimento calibro 1304 (13 linee), totalmente in oro 18k, caratteristica comune a tutti gli orologi F.P.Journe. Le finiture sono notevoli: platina rifinita a perlage in corrispondenza del bilanciere, guilloché grain d’orge intorno ai bariletti, i ponti sono a côtes de Genève e l’anglage a specchio è eseguito su tutti gli elementi.

Il Chronomètre Souverain è disponibile in due varianti di quadrante: il modello Silver Dial, è la versione più classica, con quadrante argento mat e cassa in oro 18k rosso 6N o in platino. Il tempo è indicato al centro del quadrante mentre la riserva di marcia è a ore 3 e i piccoli secondi alle 7,30. Il quadrante è una lastra in argento lavorata a guilloché “clous de Paris”. Il quadrante ha cifre arabe applicate a mano tramite un tampone in silicone che viene intinto nell’inchiostro nero lucido, rara e delicata tecnica abilmente padroneggiata nella sua fabbrica di quadranti Cadraniers de Genève. I numeri hanno dimensioni differenti a seconda della loro posizione sul quadrante. Un effetto ottico che permette di avere una grande armonia estetica in un quadrante asimmetrico e di non tagliare mai le cifre quando sono vicine ai contatori.

Il modello Havana Dial ha il quadrante che presenta un colore di una particolare tonalità “tortora intenso” ottenuto dall’assemblaggio di oro e rutenio, mentre le cifre e le lancette sono avorio per un’ottima leggibilità. Abbinato alla cassa in platino o in oro rosso e a un cinturino in alligatore color miele, ha un aspetto molto diverso dal precedente, elegante, tradizionale nell’impostazione, ma con un’armonia cromatica che lo rende originale.

Copyright Image: Sinergon LTD