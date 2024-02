Casio TRN-50: la nuova limited edition per il 50 anniversario del brand

Il TRN-50 di Casio, lanciato in occasione del 50° anniversario della serie di orologi Casiotron, è un tributo all’eredità innovativa del marchio. Questo modello in edizione limitata, disponibile in soli 4.000 pezzi peer tutto il mondo, combina il design storico del 1974 con le odierne tecnologie.

Casio segna un traguardo significativo nel 2024, celebrando il 50° anniversario dalla nascita dei suoi orologi con il lancio di un modello speciale, il TRN-50. Questo orologio in edizione limitata, di cui saranno disponibili solo 4.000 pezzi in tutto il mondo, si ispira al Casiotron QW02, il rivoluzionario primo orologio digitale con calendario automatico introdotto da Casio nel 1974. Questo segnatempo rappresenta un omaggio alla tradizione innovativa che da sempre ha contraddistinto il marchio.

Nel lontano 1974, Casio rompeva gli schemi presentando il Casiotron, un orologio da polso digitale che, grazie all’applicazione delle tecnologie digitali sviluppate in precedenza per le calcolatrici, diventava completamente automatico. Questo modello non solo visualizzava l’ora ma anche il mese, la data (ad eccezione del 29 febbraio negli anni bisestili) e il giorno della settimana, grazie alla sua funzione di calendario automatico che eliminava la necessità di correzioni manuali al cambio del mese. Il Casiotron ha segnato un’epoca, superando le aspettative comuni sugli orologi digitali e stabilendo nuovi standard nel settore.

Il TRN-50 si propone come erede diretto di questa innovazione, mantenendo lo spirito del Casiotron originale ma integrando le tecnologie e le funzionalità sviluppate da Casio negli ultimi cinquant’anni. Tra queste, spiccano la regolazione dell’ora radiocontrollata, la ricarica solare e le funzioni Mobile Link che permettono la connessione con lo smartphone, testimoniando l’impegno di Casio verso l’innovazione continua.

Fedele al design del 1974, il nuovo modello ricrea l’aspetto esterno dell’originale Casiotron, dalla dimensione della cassa al quadrante blu scuro, fino al logo Casiotron. La praticità è garantita anche dal display STN ad alta leggibilità e dal sistema di ricarica solare, mentre la funzione Mobile Link assicura una regolazione dell’ora precisa attraverso la connessione Bluetooth con lo smartphone.

Una delle caratteristiche esclusive di questo orologio in edizione limitata è il fondello con inciso il numero di serie e un packaging speciale realizzato con materiali a basso impatto ambientale. Disponibile dal 29 febbraio sul sito ufficiale, nello store G-Shock di Milano e presso selezionati rivenditori, il TRN-50 è offerto al prezzo consigliato di 499 €.

Copyright Image: Sinergon LTD