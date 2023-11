Woolrich The Arctic Parka Evolution Pack è la nuova capsule collection che omaggia l’heritage del brand con cinque nuove versioni del famoso parka. Queste reinterpretazioni celebrano il 50 anniversario dell’iconico capo di Woolrich e sono realizzate con materiali inaspettati ed arricchite da nuovi dettagli ad alte prestazioni, rinnovando il legame tra tradizione e modernità.

Creato nel 1972 per gli operai dell’Alaskan Pipeline, l’Arctic Parka è diventato un simbolo di vita all’aria aperta, lavoro duro e spirito di indipendenza, incarnando il sogno americano. Conosciuto per la sua silhouette distintiva, tasche funzionali e cappuccio, è diventato un capo indispensabile per l’inverno.

La collezione autunno inverno 2023 presenta cinque versioni esclusive dell’Arctic Parka, ognuna con una nuova vestibilità e un’imbottitura in piuma d’anatra 90/10. Il design include anche un cappuccio in twill con inserto lettering Woolrich e una zip per nasconderlo.

La collezione varia dal Ramar Arctic Parka, realizzato nel famoso tessuto CN02, al Wool Arctic Parka in lana italiana con motivo a quadri Micro Check, al Reflective Arctic Parka in Polyglass, un tessuto riflettente, al Corduroy Arctic Parka in velluto a coste di cotone italiano, e infine al Mitchell Arctic Parka con il classico motivo mimetico su cotone Ripstop 100%.

La collezione si arricchisce anche del Future Arctic Parka, una collaborazione con Goldwin Inc. e realizzato in fibra Brewed Protein di Spiber Inc., un materiale proteico circolare di origine vegetale.

Questo pack celebra la storia e l’evoluzione dell’Arctic Parka, creando un ponte tra tradizione e modernità, mantenendo sempre un’anima contemporanea e rispettosa delle sue origini.

