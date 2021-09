Collezione Gravel Endura GV500: la gamma completa per i gravel biker

Endura allarga la famiglia della collezione GV500 per le avventure Gravel.

Con oltre 25 anni di esperienza nella produzione di kit da ciclismo su strada e fuori strada, pochi marchi sono in grado di realizzare una collezione Gravel Endura GV500 senza compromessi. La linea Endura GV500 impiega i materiali e le tecnologie preferite da entrambe le tribù, per creare capi specifici per l’avventura che sono pronti ad affrontare ogni condizione. La gamma è stata progettata per affrontare ogni tipo di ghiaia, traversate transcontinentali, e tutto ciò che sta in mezzo.

Tutti i prodotti GV500 sono accuratamente progettati per funzionare fornendo ampio spazio di azione per affrontare avventure epiche di uno o più giorni, pur mantenendo una vestibilità comoda e senza ingombro. Un focus sulla compattezza, sulla semplicità e sulla facilità d’uso nei nuovi capi invernali aggiunge un ulteriore plus alla collezione.

Costruiti con cura utilizzando il collaudato tessuto ExoShell40, che offre una traspirabilità mostruosa e un perfetto equilibrio tra leggerezza e durata, i nuovi impermeabili GV500 offrono una fantastica protezione dal bagnato pur essendo abbastanza piccoli da poter essere riposti comodamente.

Collezione Gravel Endura GV500 Waterproof Jacket

La giacca impermeabile GV500 condivide il dna dell’MTR Shell, pluripremiato e uno dei preferiti dallo staff Endura. Realizzata in tessuto Exoshell40 impermeabile a 3 strati in una costruzione completamente sigillata e trattata con una finitura idrorepellente durevole e non tossica priva di PFC, la protezione dagli agenti atmosferici e la traspirabilità sono assicurate.

Il taglio è sottile ma non troppo, abbastanza attillato per far scivolare la pioggia ma abbastanza largo da potersi sovrapporre ad uno strato sotto. La giacca è stata ridimensionata per diminuire l’ingombro, la dimensione della confezione è piccola ed è incredibilmente leggera. Ha una tasca sul petto, in cui può essere riposta, sostituendo la necessità di una sacca separata. Ha anche un cappuccio più grande e una lunga coda a goccia per la protezione da pioggia e spruzzi. La giacca impermeabile GV500 è disponibile nelle taglie XS-XXXL in tre colori (Paprika, Olive Green e Black) che si abbinano alle tavolozze MTB di Endura nelle collezioni MT500, SingleTrack e Hummvee.

Collezione Gravel Endura GV500 Waterproof Trouser & Short

Realizzati in tessuto impermeabile a 3 strati Exoshell40 altamente traspirante e leggero, in una costruzione completamente sigillata e trattati con una finitura idrorepellente atossica e senza PFC, i pantaloni e gli short GV500 Waterproof offrono una protezione sicura ma leggera per le gambe. La piccola confezione, una volta ripiegati e riposti, li rende il capo ideale per avventure di più giorni.

Presentano una nuova costruzione in vita, con un elastico interno morbido e confortevole e un anello elastico che garantisce una semplice e compatta riposizione, che funge anche da anello per appenderli ed asciugarli sia in giro che a casa in garage. Sono disponibili in un taglio slim specifico per le uscite gravel e con un pannello della seduta resistente per garantire maggiore longevità, e sono compatibili con Clickfast così che possano essere usati con qualsiasi pantaloncino Endura. I loghi riflettenti aumentano la visibilità quando sei in viaggio. I pantaloni sono inoltre dotati di una lunga zip alla caviglia con ghetta interna per indossarli e sfilarli facilmente.

Collezione Gravel Endura GV500 Insulated Jacket

Avventure serie richiedono kit seri, ed è qui che entra in gioco GV500. Questo nuovo insulator super leggero e comprimibile implementa l’isolamento PrimaLoft gold. Ecco che il capo diventa una tra le scocche antivento più leggere ma resistenti, ma che garantisce calore nelle serate fredde o alle prime ore del mattino. Facilmente riponibile in una delle tasche, è il compagno perfetto per le avventure di più giorni.

Una cerniera a due vie centrale-anteriore consente di aprire la giacca rapidamente sulle ripide salite inaspettate e i dettagli riflettenti intorno alla giacca forniscono una maggiore visibilità. Ha un design minimale, ma offre calore e protezione eccezionali, sia che si guidi a temperature gelide o che si cerchi semplicemente di accendere il fornello su una remota collina al buio durante l’ultima avventura in programma.

Un comodo cappuccio isolante con un semplice bordo anteriore rilegato in elastico e una levetta per la regolazione del volume sul retro fornisce ulteriore calore dopo la corsa ed è anche abbastanza aderente da stare sotto un casco. I polsini in lycra proteggono dalle correnti d’aria, migliorando il comfort se indossati sotto un guscio impermeabile e riducendo al minimo l’ingombro.

Il lato sinistro delle due tasche per le mani è dotato di una cerniera a doppio lato che diventa una sacca, che da vita ad una confezione da 245 g che può essere facilmente riposta nel bagaglio. Per ottenere quel peso ridotto, Endura ha selezionato alcuni tessuti speciali che contengono oltre l’80% di tessuti riciclati, oltre a vantare una finitura idrorepellente durevole senza PFC e non tossica. La giacca termica GV500 è disponibile nelle taglie XS-XXXL in nero con fodera antracite o in verde oliva con fodera Paprika.

Collezione Gravel Endura GV500 Reiver Bibshort

Bibshort da gravel pronte per l’avventura con capacità di carico aggiuntiva. La salopette GV500 Reiver sfrutta un concetto introdotto da uno dei prodotti originali di Endura con un pannello a doppio strato sulla parte esterna della coscia per proteggere il ciclista – e i pantaloncini – in caso di caduta o di contatto con il fogliame appuntito. I tessuti elastici leggeri e il pannello di supporto lombare presi in prestito dal design del nuovo pantaloncino Pro SL offrono una fantastica vestibilità compressiva, assicurando il pantaloncino indipendentemente dalla forza o dalla distanza che percorri.

Le strisce in silicone sulla parte bassa della schiena aiutano a tenere in posizione i pantaloncini baggy GV500 Foyle. Il fidato pad della serie

600 viene utilizzato per il suo equilibrio tra smorzamento e supporto delle vibrazioni. Le ampie tasche in rete sul retro proteggono gli oggetti essenziali, mentre le tasche laterali in rete sulle gambe offrono un ottimo modo per trasportare snack a cui è possibile accedere rapidamente e facilmente. Disponibili in nero nelle taglie S-XXL.

Collezione Gravel Endura GV500 Foyle Shorts

Shorts dal taglio slim progettati per funzionare perfettamente con i GV500 Reiver Bibshorts. I pantaloncini GV500 Foyle offrono un look più casual senza compromettere le prestazioni a lunga distanza. Un tessuto leggero ed elasticizzato con una finitura idrorepellente senza PFC, non tossica e durevole e con un taglio sottile. Il girovita interno foderato in rete è dotato di inserti in silicone stampato per ridurre lo scivolamento verso il basso anche quando si pedala in discesa, mentre le linguette di regolazione della cintura in Velcro elasticizzato consentono una vestibilità perfetta.

Le tasche anteriori con cerniera conservano l’essenziale e gli inserti in rete parziale aiutano la ventilazione, così come le prese d’aria perforate tagliate al laser dei pantaloncini. Le aperture sulla coscia con zip fungono anche da prese d’aria e forniscono accesso alle tasche cargo della GV500 Reiver Bibshort. Sebbene siano stati progettati per funzionare perfettamente con i bibshort GV500 Reiver, questi pantaloncini presentano anche il rinomato sistema Clickfast di Endura, il che significa che si integrano con qualsiasi pantaloncino Endura. Disponibile in nero o verde oliva nelle taglie S-XXL.

Collezione Gravel Endura GV500 Reiver S/S Jersey

Maglia da gravel ricca di caratteristiche per biker avventurosi. Il corpo principale della maglia GV500 Reiver S/S è costruito con un tessuto a maglia riciclato, leggero e a rapido assorbimento. Questo materiale morbido al tatto, tinto melange, conferisce alla maglia un sottile aspetto tecnico. Il tessuto super-stretch sulle maniche offre una durata extra e i pannelli in mesh posizionati in modo strategico forniscono una grande ventilazione.

Ci sono tasche in abbondanza, dalle tasche di sicurezza posteriori e sul petto con cerniera, alle 3 tasche posteriori aperte, oltre alle grandi tasche laterali in rete di facile accesso. Il leggero elastico dell’orlo interno con stampa antiscivolo in silicone impedisce alla maglia di salire. Disponibile in verde oliva o paprika nelle taglie S-XXL.

Collezione Gravel Endura GV500 Foyle T

Top da gravel per ogni biker pronto all’avventura. Il tessuto principale in maglia di misto merino leggero e traspirante regola la temperatura in un’ampia varietà di condizioni e tiene a bada gli odori. Combina questo con una vestibilità standard slim, ma rilassata e ottieni la tshirt da ciclismo tecnica per eccellenza.

Come la maglia, la T presenta un tessuto super-stretch sulle maniche per una maggiore durata e pannelli in mesh posizionati in modo strategico per una ventilazione superiore. Ulteriori dettagli includono una tasca di sicurezza laterale con zip e maniche articolate per una vestibilità pronta per la bici. Disponibile in verde oliva o rosso ruggine nelle taglie S-XXL.

