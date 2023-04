Nissan Max-Out, la cabrio elettrica al Salone di Shanghai

Nissan Max-Out è la nuova concept car cabriolet completamente elettrica del marchio nipponico che farà il suo debutto il prossimo 18 aprile 2023 al Salone di Shanghai, in Cina.

Si tratta della versione concreta della concept virtuale presentata nel novembre 2021, quando l’azienda di Yokohama ha presentato la Nissan Ambition 2030,il piano industriale per ridurre le emissioni.

Nissan Max-Out e il ritorno delle cabrio

Alcuni le avevano date per spacciate, eppure sembra che proprio il motore elettrico stia dando alle cabrio una nuova vitalità. Infatti, anche gli svedesi sono tornati a queste vetture con la concept car Polestar O2, la futura Polestar 6; Audi lo ha fatto con la concept Electric Convertible; mentre già da ora sia la 500 elettrica che la Mini Cooper SE sono disponibili anche a tetto apribile.

Nissan Max-Out conferma insomma questo trend, che onestamente non sappiamo spiegarci. La vettura si ispira alla sinergia uomo-macchina, e vuole trasmettere senso di libertà e una nuova esperienza di guida, incarnando il nuovo spirito della Casa e la sua capacità di creare vetture che offrano vantaggi a tutti.

Insieme alla Nissan Max-Out, debutterà anche un nuovo veicolo elettrico progettato e realizzato in Cina e, visto che si tratta del Salone di Shanghai, una nuova gamma di veicoli elettrici ed e-Power come il Qashqai pensati appositamente per il mercato cinese.

