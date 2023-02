Nuova Mini Cooper SE Cabrio: i cerchi in lega sono in alluminio 100% riciclato

La nuova Mini Cooper SE Cabrio sarà il primo modello di serie a essere prodotto con cerchi in lega realizzati interamente con alluminio riciclato.

I primi cerchi in lega leggera in alluminio 100% riciclato per un veicolo di serie sono realizzati collaborazione con il produttore di cerchi Ronal. L’uso di alluminio riciclato non solo preserva le materie prime, ma elimina anche il processo di elettrolisi, particolarmente dispendioso in termini energetici e normalmente necessario per produrre leghe leggere.

Nuova Mini Cooper SE Cabrio: re-immaginare la ruota

Il BMW Group sta portando avanti con successo l’implementazione di un’economia circolare secondo i quattro principi fondamentali Re:think, Re:duce, Re:use e Re:cycle, con lo sviluppo dei primi cerchi in lega di alluminio riciclato al 100%. Essendo la prima auto premium open-top completamente elettrica al mondo ad essere prodotta in piccola serie, non sono solo i cerchi in lega, ma è la nuova Mini Cooper SE Cabrio nel suo complesso ad essere stata completamente ripensata in termini di sostenibilità.

La combinazione di ruote leggere realizzate al 100% in alluminio riciclato con inserti in vero metallo ottimizzati dal punto di vista aerodinamico e una calotta centrale dal design innovativo, offre un punto di forza unico che distingue chiaramente il modello.

Realizzate interamente in lega leggera riciclata, le ruote soddisfano completamente i requisiti strutturali e gli elevati standard qualitativi del BMW Group, mentre gli intarsi ottimizzano le proprietà aerodinamiche del veicolo, aumentando così la portanza della Mini Cooper SE Cabrio.

Le eccezionali proprietà aerodinamiche e il design leggero degli innovativi cerchi in lega fanno la differenza anche su strada: gli intarsi all’esterno dei cerchi riducono significativamente la resistenza aerodinamica. Il design ottimizzato dal punto di vista del peso riduce la massa non sospesa del veicolo, aumentando l’efficienza e consentendo alla Mini Cooper SE Cabrio di offrire il go-kart feeling tipico del marchio.

Gli stessi cerchi in lega della Mini Cooper SE Cabrio potranno essere completamente riciclati alla fine del loro ciclo di vita.

