Benteler Holon ha presentato il suo mover autonomo, completamente elettrico ed inclusivo. Il veicolo è il primo mover al mondo a guida autonoma, costruito secondo gli standard automobilistici. Il mover Holon si sposta autonomamente, con una velocità massima di 60 km/h e ha un’autonomia di circa 290 chilometri.

I settori di utilizzo del mover sono i servizi on-demand, come il ride pooling e il ride hailing, ma anche i normali servizi di linea. Il primo progetto pilota è già stato scelto in Germania con la Hochbahn di Amburgo, la seconda più grande società di trasporto di massa del paese. Negli Stati Uniti, il fornitore di soluzioni per la mobilità Beep sarà responsabile dell’implementazione dei primi veicoli. Altre aree di applicazione e quindi clienti includono istituzioni private come università, aeroporti, e parchi nazionali.

Benteler Holon: design e caratteristiche

Il veicolo, in anteprima al CES Las Vegas 2023, cattura l’attenzione con un design asimmetrico, firmato Pininfarina, che combina la massima funzionalità con un elevato valore di riconoscibilità. Il mover è stato concepito con uno spazio adeguatamente ampio per ospitare un massimo di quindici passeggeri. La disposizione dei posti a sedere, comoda e leggermente sfalsata, offre un senso di privacy e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza.

Le porte elettriche a doppia ala con sensori fotoelettrici e una rampa automatica con funzione di abbassamento sono incluse di serie per un accesso senza barriere. Il fissaggio automatico delle sedie a rotelle all’interno del veicolo coniuga comfort e sicurezza. Le informazioni in Braille e una guida audiovisiva forniscono supporto alle persone ipovedenti durante il viaggio.

Il mover SAE Level 4 si basa su Mobileye Drive, il primo sistema di guida autonoma commerciale del settore. La scalabilità del mover Holon è garantita da una triade di caratteristiche che aiutano il veicolo a prendere le giuste decisioni lungo il tragitto: un sistema di rilevamento avanzato che utilizza diversi sensori ripetitivi, una tecnologia di mappatura innovativa e un modello formale, come previsto dalle norme di guida.

La sostenibilità è parte integrante del marchio Holon, perciò il mover ha una trazione elettrica. Gli aggiornamenti over-the-air assicurano che il veicolo sia sempre aggiornato senza la necessità di visite in officina. Durante tutto il processo di sviluppo, l’attenzione è stata posta sull’uso di materiali sostenibili.

La produzione del mover Holon è programmata per iniziare negli Stati Uniti alla fine del 2025, con una capacità produttiva aggiuntiva da installare in Europa e Medio Oriente/ Asia negli anni successivi.

