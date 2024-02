Nuova Abarth 600e: la prima foto senza veli dell’elettrica da 240 CV

Abarth ha pubblicato la prima foto ufficiale della nuova Abarth 600e, secondo modello elettrico nonché il più potente di sempre

La prima foto ufficiale della Abarth 600e è stata pubblicata dall’azienda stessa, che ha annunciato che il suo secondo modello elettrico è nell’ultima fase di test per debuttare a Milano, dove sarà registrato anche lo spot commerciale.

Un’auto che rivela l’essenza “malvagia” della Scorpionissima, come Abarth definisce l’edizione di lancio che sarà prodotta in 1949 unità, come già è stato per la Abarth 500e. A un primo impatto, però, sembra che questa volta Abarth faccia sul serio.

Nuova Abarth 600e: c’è stato un gran lavoro

La nuova Abarth 600e Scorpionissima si basa su tre caratteristiche principali. La prima è il design, modificato per raggiungere le massime prestazioni. Segue una struttura volta a renderla la Abarth più potente di sempre, e uno “spirito competitivo” per attirare gli appassionati, con una dotazione completa ma sicura che permette di divertirsi limitando i rischi.

Rispetto alla Abarth 500e, qui c’è stato molto più lavoro: la potenza passa infatti a 240 CV, che rende il SUV compatto dello Scorpione la prima auto su piattaforma e-CPM II a raggiungere questo livello. Oltre ad essere la sua auto più potente mai prodotta. Inoltre, presenterà un differenziale a slittamento limitato meccanico che garantisce una migliore maneggevolezza, migliore trazione e ottima stabilità di guida.

Anche gli pneumatici sono ad hoc, sviluppati insieme al fornitore ufficiale per la Formula E per garantire la massima aderenza in ogni tipo di condizione.

Il colore di debutto si chiama Viola Ipnotico, che si ispira all’effetto ipnotico post-foratura e ne sottolinea l’aggressività. Una scelta anch’essa nuova per il marchio. Esternamente, la Abarth 600e dispone anche di spoiler posteriore aerodinamico, ruote di ampie diensioni con cerchi da 20 pollici che ospitano un altrettanto ampio impianto frenante.

Copyright Image: Sinergon LTD