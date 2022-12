Lamborghini Aventador SVJ contro Kia EV6 GT: chi vince?

Ecco una Drag Race di quelle che piacciono a noi, ovvero Lamborghini Aventador SVJ contro Kia EV6 GT da 585 cv. Una vera e propria sfida in accelerazione che mette a confronto un motore a benzina ed un motore elettrico, entrambe dei veri mostri nelle rispettive categorie.

Sulla Lamborghini Aventador SVJ c’è l’ex pilota professionista Mark McCann, ironicamente autoproclamatosi “Professional Car Crasher”. Speriamo che in questa gara non sia così, anche perchè ci risulta che la SVJ sia sua.

Sulla Kia EV6 GT c’è il solito Matt di CarWow, un modello di auto elettrica sul quale come sapete ci siamo stati anche noi, e siamo letteralmente impazziti per la sua accelerazione anche in velocità. Un breve ricapitolo: a bordo ci sono ben due motori elettrici in grado di produrre l’incredibile potenza di 585 CV e una coppia di 740 Nm! Per contro, la EV6 GT è piuttosto pesante: con il suo pacco batterie da 77 kWh il peso finale è di 2.125 kg. In confronto alla Lambo è però relativamente economica, con un prezzo di listino in Italia da 74.450 euro, contro gli oltre 430.000 euro dell’Aventador.

Dal canto suo la Lambo sfoggia l’urlo del suo motore V12 da 6,5 litri da 770 CV e 720 Nm, ed un peso di soli 1.525 kg.

Chi vincerà tra le due auto? Non vi anticipiamo nulla, il solo modo di scoprirlo è guardare il video.

