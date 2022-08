Orari F1 TV8 GP Belgio 2022 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari della F1 su TV8 del GP del Belgio 2022 che verrà trasmesso in diretta Domenica 28 Agosto alle 15 su SKY e NOW. Si tratta della quattrordicesima prova del campionato di Formula Uno, quando mancano ancora otto Gran Premi alla chiusura della stagione. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

L’appuntamento è sul circuito di Spa-Francorchamps, tra Bruxelles e il Lussemburgo, a soli 50 km da Liegi. Si tratta del più lungo tracciato utilizzato in F1. Anche per questo motivo c’è sempre battaglia tra i piloti, con le generose dimensioni della pista che permettono di tentare il sorpasso in diversi punti.

Anche questo weekend la Ferrari si giocherà le ultime chances per avere la speranza di vincere il titolo iridato. Secondo la classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori, Verstappen ha ben 63 punti di distacco su Leclerc che è secondo. Il monegasco deve credere nella rimonta, perchè ha dimostrato di avere una monoposto che può farcela.

Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo appuntamento sarà per il GP di Olanda a Zandvort, nel weekend del 2/4 Settembre.

Pubblichiamo qui sotto tutti gli orari del Gran Premio del Belgio in TV per vedere la gara in chiaro e in diretta.

Orari TV8 F1 GP Belgio

Ore 18.30 : qualifiche differita

Ore 18: Gara differita

Orari F1 GP Belgio dirette su SKY e NOW

Sky dedica alla programmazione del Gran Premio del Belgio la diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), in 4K e in streaming su NOW.

Giovedì 25 agosto

Ore 15: conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 26 agosto

Ore 13.45: Paddock Live

Ore 14: prove libere 1

Ore 15: Paddock Live

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 20: Paddock Live Show

Sabato 27 agosto

Ore 11.55: conferenza stampa team

Ore 12.45: Paddock Live

Ore 14: Paddock Live

Ore 15.25: Paddock Live

Ore 16: qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 19: Paddock Live Show

Domenica 28 agosto

Ore 13.30: Paddock Live Gara

Ore 15: gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Paddock Live – #qmskymotori

Ore 19: Race Anatomy

