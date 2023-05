Nuova Abarth 500e elettrica: dopo il successo dell’esclusiva e ricca versione di lancio “Scorpionissima”, la famiglia dello Scorpione presenta le nuove Abarth 500e e 500e Turismo (ordinabili sia in versione hatchback che cabrio).

Nuova Abarth 500e elettrica: design

Il carattere sportivo è evidenziato dalla nuova scritta Abarth in Grigio titanio scuro posizionata sullo scudo anteriore e sul portellone posteriore. Immancabile anche il logo dello Scorpione, posizionato più in alto sul cofano che, insieme ai fari e alla griglia, conferisce all’auto uno stile sportivo e senza compromessi.

All’esterno della Nuova 500e diversi elementi di design la rendono attraente, a partire dal nuovo paraurti anteriore dedicato che rende la vettura ancora più grintosa e aggressiva. I cerchi in lega da 17″, caratterizzati da un design esclusivo, danno alla nuova Abarth un look ancora più aggressivo, insieme alle linee e sportive della minigonna laterale, del DAM anteriore bianco freddo, degli inserti del diffusore posteriore e delle nuove calotte degli specchietti in Grigio Opaco.

La sportività trova la sua massima espressione anche a bordo: l’atmosfera dark dei montanti e del cielo, gli immancabili sedili sportivi con le “strisce dello scorpione” impresse sul tessuto, le doppie cuciture sportive e il volante rivestito in materiale soft-touch rendono il posto guida il più sportivo e confortevole del segmento.

Davanti al guidatore ci sono 2 schermi: sono di serie un ampio sistema di infotainment touch screen da 10,25” – la radio NAV Uconnect – con le nuove Performance Pages e un quadro strumenti TFT da 7” con grafica dedicata Abarth. Le Performance Pages sono state studiate appositamente per la nuova Abarth elettrica e consentono di tenere traccia delle proprie prestazioni mentre scatenano l’emozione della guida.

La Nuova Abarth 500e è dotata di un suono specifico che riproduce il suono di una chitarra rock all’interno dell’abitacolo ogni volta che si accende o si spegne la vettura.

Nuova Abarth 500e Turismo

La Turismo si pone al vertice della nuova gamma e combina potenza e bellezza. Gli esterni sono impreziositi da cerchi in lega dedicati da 18” in grigio titanio diamantati che avvicinano il guidatore alla strada con le loro prestazioni di tenuta e un design aggressivo e tagliente, che combinano uno stile moderno con l’eleganza tradizionale.

All’interno, sportività e stile trovano la loro massima espressione grazie ai rivestimenti in Alcantara, il materiale racing premium che è stato utilizzato anche per il volante e la fascia plancia goffrata che donano un tocco di sportività. I sedili sportivi con poggiatesta integrato sono impreziositi dallo Scorpione Acid Green laserato sull’Alcantara e le doppie cuciture sportive danno continuità visiva dai sedili ai pannelli porta.

L’inconfondibile rombo Abarth, grazie all’Abarth Sound Generator accompagna ogni viaggio con la 500e Turismo. Si tratta di una dotazione di serie sulla “Turismo” che esalta le prestazioni del motore, riproducendo fedelmente il sound di un motore a benzina Abarth ispirato al celebre scarico Record Monza. Inoltre, la Nuova Abarth 500e Turismo è dotata di una serie completa di dotazioni di comfort, tecnologia e sicurezza, come i sedili anteriori riscaldati, un piano di ricarica wireless, una telecamera per la retromarcia e un avviso di angolo cieco.

Per completare l’esperienza sonora a 360° della Nuova Abarth 500e Turismo, JBL porta il suo pluripremiato sound nella versione top di gamma. È dotato di 7 altoparlanti ad alte prestazioni posizionati in modo ottimale, tra cui 2 tweeter, 2 midwoofer, 2 altoparlanti full range nelle portiere posteriori e 1 subwoofer nel bagagliaio, oltre a un amplificatore a 8 canali.

Motore, autonomia e prestazioni

Combinando prestazioni e potenza elettrica, la Nuova Abarth 500e è più veloce della versione a benzina e più entusiasmante sia nella guida urbana che extraurbana, garantendo le migliori prestazioni. Infatti, è 1 secondo più veloce nel pick-up urbano, il che significa un’accelerazione del 50% più veloce da 20 a 40 km/h rispetto alla sua versione a benzina.

Dotata di una batteria da 42 kWh abbinata a un potente motore elettrico, combina le prestazioni dello Scorpione con l’innovazione della mobilità elettrica. Con un’autonomia della batteria fino a 265 km e una ricarica rapida supportata fino a 85kw in corrente continua (DC), la Nuova Abarth 500e assicura un pieno di emozioni di guida.

E’ possibile scegliere tra cinque entusiasmanti colorazioni sia per la 500e che per la 500e Turismo: Antidote White, Venom Black, Adrenaline Red, oltre ai nuovissimi Acid Green e Poison Blue, che contraddistinguono la Nuova Abarth 500e.

Sulla Nuova Abarth 500e e sulla Nuova Abarth 500e Turismo sono disponibili tre modalità di guida incentrate sulle prestazioni: Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track, che permettono di esaltare al massimo l’assetto sportivo e di sprigionare tutta la potenza della propria Abarth in ogni sfida su strada.

La Nuova Abarth 500e è la prima vettura della gamma Abarth a offrire un’esperienza completamente connessa grazie agli Uconnect Services, che offrono un’esperienza di guida completa con informazioni in tempo reale e sicurezza a bordo. Tutti i servizi connessi possono essere gestiti anche da remoto tramite l’app dedicata (Fiat app).

Per ridurre al minimo i tempi di ricarica, la Nuova Abarth 500e è dotata del sistema di ricarica rapida da 85 kW per ricaricare la batteria della vettura in tempi rapidissimi e garantire un divertimento senza fine. Ad esempio, bastano meno di 5 minuti per accumulare una riserva di energia sufficiente per il fabbisogno giornaliero di chilometri (circa 40 km), che è inferiore al tempo necessario per scegliere la meta successiva. Quando sei di fretta, la ricarica rapida raggiunge l’80% dell’autonomia in soli 35 minuti per tornare velocemente a correre su strada.

