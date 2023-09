Orari MotoGP Misano 2023 TV8 tutto in diretta live con SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP Misano 2023 TV8 live in diretta su alle 14 (sarà visibile anche su Sky e Now) Domenica 10 Settembre. Al via il dodicesimo appuntamento della stagione MotoGP 2023, il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini. Appuntamento live su TV8 anche sabato 9 settembre invece per le qualifiche alle 10.45 e Sprint alle 15.

Il Ducati Lenovo Team torna in pista questo fine settimana per affrontare il GP di San Marino e della Riviera di Rimini, sul Misano World Circuit Marco Simoncelli. Sarà un Gran Premio di casa diverso per la squadra di Borgo Panigale: nel GP della Catalogna disputato solo pochi giorni fa, sia Pecco Bagnaia che Enea Bastianini sono stati vittime di due brutti incidenti nei quali hanno riportato infortuni di diversa entità.

Nonostante il violento impatto con l’asfalto a seguito dell’highside ed essere poi stato investito alle gambe da un altro pilota, Pecco Bagnaia non ha però riportato nessuna frattura nel suo incidente e, nonostante le numerose contusioni, sarà comunque presente a Misano con l’obiettivo di correre il Gran Premio di casa. Il pilota di Chivasso sarà sottoposto ad un controllo medico giovedì per ottenere il benestare dei medici.

Enea Bastianini, che nella caduta multipla di domenica ha riportato una frattura sia alla mano sinistra che alla caviglia sinistra, è stato operato lunedì sera presso l’Ospedale di Modena e sarà costretto a saltare la gara di casa e i prossimi due appuntamenti previsti in India e Giappone. Il pilota di Rimini non verrà sostituito in questa gara e sarà quindi solo Bagnaia a difendere i colori della squadra ufficiale a Misano.

La classifica di MotoGp 2023 vede davanti Bagnaia al comando del Motomondiale, nonostante l’incidente occorso sulla pista del Montmelò, con 260 punti, seguito da Martin a – 52 e Bezzecchi a – 71.

Orari MotoGP Misano 2023 TV8

Sabato 9 settembre

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.45: Paddock Live

Ore 12.00: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live Sprint

Ore 14.55: Sprint MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.15: Moto E – Race 2

Domenica 10 settembre

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11.15: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.30: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

Orari MotoGP Misano 2023 Sky e NOW

Venerdì 8 settembre

Ore 8.55: prove libere 1 Moto3

Ore 9.45: prove libere 1 Moto2

Ore 10.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 11.40: paddock live

Ore 12.55: paddock live

Ore 13.15: prove libere 2 Moto3

Ore 14: prove libere 2 Moto2

Ore 14.55: prove libere 2 MotoGP

Ore 16.15: Paddock Live Show

Sabato 9 settembre

Ore 8.35: prove libere 3 Moto3

Ore 9.20: prove libere 3 Moto2

Ore 10.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 10.45: qualifiche MotoGP

Ore 11.40: Paddock Live

Ore 12.05: Moto E – Race 1

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.45: qualifiche Moto3

Ore 13.40: qualifiche Moto2

Ore 14.30: Paddock Live Sprint

Ore 14.55: Sprint MotoGP

Ore 15.45: Paddock Live Show

Ore 16.15: Moto E – Race 2

Domenica 10 settembre

Ore 9.40: warm up MotoGP

Ore 10: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 10.30: Paddock Live

Ore 11: gara Moto3

Ore 12: Paddock Live

Ore 12.15: gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: Grid

Ore 14: gara MotoGP

