Volete vendere l’auto? Ecco come fare foto perfette degli interni.

Fare delle belle foto per gli annunci di auto usate da mettere online è fondamentale per catturare l’attenzione dei potenziali clienti. Ma fotografare gli interni di un’auto richiede abilità e attenzione ai dettagli, come ci insegna Kevin McCauley, un professionista del settore. Nel suo video su YouTube, McCauley condivide preziosi consigli su come ottenere scatti di qualità professionale, enfatizzando l’importanza della posizione, dell’illuminazione, e della scelta della fotocamera.

Per catturare immagini di interni auto, McCauley suggerisce di evitare la luce solare diretta per prevenire contrasti indesiderati e di scegliere un ambiente privo di distrazioni che possano sviare l’attenzione dal soggetto principale: l’auto. Come suggerisce MotorOne, la scelta del punto di scatto dipende da variabili quali il tipo di auto, il colore degli interni e i materiali utilizzati. Ovviamente, fotografare una decappottabile è diverso da una berlina, dove scattare dal sedile posteriore può offrire risultati ottimali.

Sorprendentemente, McCauley afferma che, nonostante l’importanza di avere una foto “eroica” con il volante come protagonista, per scopi di vendita, i sedili possono raccontare meglio la storia della vettura e della sua qualità. Pertanto, per chi desidera vendere un’auto usata o semplicemente condividere immagini di impatto sui social media, McCauley suggerisce di concentrarsi su questi dettagli, che possono significativamente migliorare la qualità delle foto. Fateci sapere cosa ne pensate!

