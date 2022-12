Zeekr M-Vision, l’auto che nasce per la guida autonoma

Debutta per la prima volta al Guangzhou Motor Show la Zeekr M-Vision, primo e al momento unico veicolo prodotto dal marchio di lusso cinese nato da Lynk & Co progettato per la guida autonoma insieme a Waymo, la società di Alphabet (Google) dedicata appunto alla guida senza conducnete.

Zeekr M-Vision, infatti, nella sua versione definitiva sarà usato, almeno inizialmente, solo negli USA nella flotta di Robotaxi di Waymo.

Il design totalmente nuovo di Zeekr M-Vision

Zeekr M-Vision non sembra un veicolo della gamma del marchio del gruppo Geely, proprio perché, a differenza di 001, 009 e della futura 003, non è destinato all’uso privato. Ha invece una linea più pulita e omogenea, da monovolume, con porte scorrevoli e paraurti che integrano una gran quantità di sensori. L’auto sorge sulla piattaforma SEA-M di Geely, e sarà prodotta in massa entro il 2024.

Di lato, notiamo un unico pannello per le vetrate, mentre dietro un grande pannello oscurato nasconde i gruppi ottici, una linea LED squadrata e scenografica. Una scelta che può apparire discutibile è il grande montante, che può ridurre la visibilità, ma solo guardando nell’abitacolo si capisce il perché di questa scelta. Infatti, all’interno non c’è un volante ma un grande display e dei sedili, e dato che l’auto non si potrà guidare, almeno per la maggior parte del tempo, la visibilità limitata non è un grande problema.

Sarà il primo veicolo nato apposta come Robotaxi della flotta Waymo, che prima aveva collaborato con altre case automobilistiche come la stessa Volvo o FCA, prima che diventasse Stellantis.

