Glashütte Original PanoMaticLunar: quattro nuovi segnatempo

Glashütte Original PanoMaticLunar: nel 2003 è nato un orologio destinato a forgiare l’identità di Glashütte Original come nessun altro modello prima di lui. Con il design del PanoMaticLunar, il team della manifattura sassone, ricca di tradizione, aspirava a creare un orologio

completamente nuovo e dalla bellezza eterna.

Vent’anni dopo, la costante notorietà di quest’elegante segnatempo e delle sue magnifiche fasi lunari, sottolinea il successo di questa mission. Nell’anno del suo anniversario, il PanoMaticLunar resta uno dei modelli più iconici della collezione.

Nel creare la collezione Pano la manifattura ha infatti cercato ispirazione in un ideale senza tempo: il design asimmetrico del quadrante è stato sviluppato secondo i dettami della sezione aurea, la legge di armonia estetica che affascina e ispira artisti, scienziati e architetti da secoli. È anche grazie a queste proporzioni “divine” che il PanoMaticLunar è diventato un classico moderno dal fascino intramontabile.

Nel corso degli anni il design del PanoMaticLunar è stato solo leggermente rivisitato. La sua essenza è invece sempre rimasta intatta. L’elaborata lavorazione del disco delle fasi lunari fa bella mostra di sé al polso con il volto eternamente mutevole della luna: un’ambita complessità meccanica e al contempo un piacere per gli occhi. Lo stesso concetto vale anche per gli altri quadranti del PanoMaticLunar.

Oltre a ore e minuti, il quadrante presenta una lancetta per i piccoli secondi posizionata su un asse verticale nella metà sinistra, mentre la parte destra sfoggia il disco delle fasi lunari e la caratteristica Data Panoramica di Glashütte Original.

Glashütte Original PanoMaticLunar: caratteristiche

Nel 2023 il PanoMaticLunar si presenta in combinazioni di colore perfettamente coordinate. Sono disponibili quattro versioni in oro rosso caldo e brillante e quattro in raffinato acciaio. Le casse da 40 mm ospitano quadranti artigianali in verde scuro, blu profondo, argento, nero o grigio.

L’attenzione al dettaglio contraddistingue ogni singolo modello. I dischi con la Data Panoramica, la luna e il cielo stellato si vestono di diversi colori, mentre i cinturini, in pelle di alligatore della Louisiana, acciaio o tessuto di alta qualità, si abbinano armoniosamente al rispettivo modello.

Il PanoMaticLunar è alimentato dal Calibro 90-02, un movimento automatico con 42 ore di riserva di carica. Il fondello in vetro zaffiro offre una visuale chiara del movimento dalla meticolosa finitura meccanica e delle caratteristiche tradizionali che contraddistinguono

Glashütte: la platina a tre quarti con decorazione a nastro, il rotore decentrato, le viti azzurrate e un ponte del bilanciere inciso a mano con regolazione a doppio collo di cigno.

Questo tipo di meccanismo con regolazione di precisione riprende la tradizionale regolazione di precisione a collo di cigno di Glashütte, ulteriormente sviluppata da Glashütte Original con l’integrazione di una seconda molla a collo di cigno per garantire la massima precisione.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED