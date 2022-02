Le 50 auto più vendute in Italia nel 2022, i numeri delle nuove immatricolazioni di automobili e la classifica di Gennaio 2022.

Ecco la classifica delle auto più vendute in Italia nel 2022 che ovviamente coincidono con rispecchiano l’andamento economico del momento, con la Fiat Panda che rimane in vetta alle classifiche staccando le altre vetture. Attenzione però, perchè Fiat 500 e Lancia Ypsilon non sono più al secondo e terzo gradino del podio come era accaduto negli ultimi anni.

La Ypsilon infatti è quarta mentre la 500 è scesa addirittura al 13esimo posto. Problemi di disponibilità nei concessionari, o c’è altro? Vedremo nei prossimi mesi. Nel frattempo il secondo posto è stato brillantemente occupato da Dacia Sandero mentre il terzo dalla sorprendente Ford Puma. Completa il quintetto di testa Toyota Yaris Cross.

C’è da dire che anche per il 2022 la classifica può cambiare radicalmente a seconda della disponibilità di vetture nelle concessionarie. La crisi dei semiconduttori non è ancora stata superata, e non è semplice per le case automobilistiche accontentare tutti i clienti. E’ quindi possibile che alcuni modelli siano stati premiati rispetto ad altri, semplicemente perché già in rete oppure perché meno soggetti alla crisi in corso.

In questo articolo vogliamo comunque presentare tutti i numeri del mercato auto del 2022 relativamente ai singoli modelli, che dal mese prossimo vedrà anche il cumulato dell’anno in corso, oltre che la classifica durante i mesi dell’anno.

Immatricolazioni di Gennaio 2022

Posizione Marca Modello Immatricolazioni

1 FIAT PANDA 9.466

2 DACIA SANDERO 4.012

3 FORD PUMA 3.267

4 LANCIA YPSILON 3.265

5 TOYOTA YARIS CROSS 3.243

6 FIAT 500X 2.468

7 DACIA DUSTER 2.415

8 PEUGEOT 2008 2.411

9 TOYOTA YARIS 2.408

10 VOLKSWAGEN POLO 2.376

11 JEEP COMPASS 2.356

12 RENAULT CLIO 2.308

13 FIAT 500 2.307

14 JEEP RENEGADE 2.142

15 PEUGEOT 208 1.870

16 PEUGEOT 3008 1.800

17 OPEL MOKKA 1.647

18 RENAULT CAPTUR 1.548

19 CITROEN C3 AIRCROSS 1.469

20 FORD ECOSPORT 1.466

21 FORD KUGA 1.446

22 VOLKSWAGEN T-CROSS 1.445

23 CITROEN C3 1.408

24 BMW X1 1.267

25 SUZUKI IGNIS 1.238

26 MINI COUNTRYMAN 1.080

27 FIAT TIPO 1.065

28 VOLKSWAGEN GOLF 997

29 OPEL CORSA 996

30 VOLKSWAGEN T-ROC 986

31 VOLKSWAGEN TIGUAN 890

32 FORD FIESTA 885

33 KIA PICANTO 881

34 NISSAN JUKE 857

35 HYUNDAI I10 820

36 HYUNDAI TUCSON 803

37 OPEL CROSSLAND X 795

38 HYUNDAI I20 768

39 AUDI A3 766

40 TOYOTA C-HR 760

41 MINI MINI 741

42 BMW SERIE 1 728

43 RENAULT ARKANA 701

44 KIA SPORTAGE 699

45 SUZUKI SWIFT 685

46 FORD FOCUS 684

47 DACIA SPRING 656

48 FIAT 500L 623

49 KIA STONIC 609

50 MERCEDES GLA 587

Fonte: elaborazioni UNRAE su dati al 31 Gennaio 2022

