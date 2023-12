Leasing sociale per le auto elettriche: cos’è e come funziona

Il leasing sociale per l’acquisto di auto elettriche è un’iniziativa innovativa, pensata per agevolare la transizione verso la mobilità sostenibile, soprattutto per le famiglie a basso reddito. Questo modello di finanziamento, emerso in risposta alle sfide ambientali, potrebbe essere utilizzato anche in Italia.

Hanno iniziato i francesi

Eì stata la Francia a lanciare per prima questa iniziativa pionieristica nel campo della mobilità sostenibile, proprio il leasing sociale per automobili, una promessa elettorale del presidente Emmanuel Macron per rendere i veicoli elettrici più accessibili alle famiglie a basso reddito. La piattaforma di prenotazione per accedere a veicoli elettrici a un costo di circa 100 euro al mese sarà presto aperta, con una previsione iniziale di circa 20.000 veicoli disponibili.

Il programma francese si basa su criteri sociali e ambientali. Il punteggio ambientale considera fattori ecologici produttivi e logistici, oltre alle emissioni allo scarico, favorendo i produttori europei come Citroën, Renault e Fiat. Un approccio si propone di ridurre l’impronta ecologica complessiva ma nello stesso tempo anche sostenere l’industria automobilistica locale.

Si muovono anche gli italiani

L’iniziativa francese ha suscitato un certo interesse anche in Italia. Angelo Sticchi Damiani, presidente dell’Automobile Club Italiano, ha suggerito un modello simile per il nostro Paese, proponendo un leasing sociale per le famiglie con un reddito ISEE limitato, associando la rata mensile all’anzianità della vettura da rottamare e al tipo di auto presa a noleggio.

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso interesse per questa proposta, sebbene abbia espresso preoccupazioni sull’abuso potenziale di tali incentivi. L’Automobile Club Italiano si è candidato a gestire il parco auto, con l’idea di lanciare un test nel 2024, utilizzando inizialmente fondi non impiegati dagli incentivi per le auto elettriche.

Come funziona il leasing sociale in Italia?

L’idea è semplice: offrire auto elettriche in leasing a un costo calmierato, specificamente a famiglie con un reddito ISEE fino a 14.000 euro. Questo permetterebbe loro di accedere a nuove auto elettriche con un canone mensile contenuto, calcolato da un algoritmo basato su vari criteri, come appunto l’ISEE e la categoria di inquinamento del veicolo da rottamare, con l’obiettivo di eliminare dalla circolazione milioni di veicoli obsoleti. Si parla comunque di una forbice variabile tra 75 e 125 euro.

Il leasing sociale, quindi un noleggio auto, sarà presumibilmente triennale ed offrirà l’uso di un’auto senza la proprietà. Al termine del contratto, si avrà la possibilità di restituire la vettura o acquistarla definitivamente. Il progetto, ancora in fase di studio, prevede l’attuazione nel 2024, con il governo e vari enti coinvolti che stanno valutando i dettagli pratici e finanziari.

