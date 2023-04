Baglietto DOM 115: l’entry-level di 35m della fortunata serie DOM

Baglietto DOM 115 è stato presentato a Fort Lauderdale, in Florida, ed è l’ultimo nato di casa Baglietto, entry-level di 35m della fortunata serie DOM, di cui ben 8 esemplari sono stati venduti dal cantiere spezzino negli ultimi due anni.

Baglietto DOM 115: caratteristiche

Il concetto di fondo non cambia, anche il DOM 115 ripropone gli stilemi che hanno decretato il successo del modello di punta: dalle linee senza tempo, moderne ed accattivanti che tuttavia estremizzano l’aspetto sportivo della sorella più grande, ai considerevoli volumi, unici per imbarcazioni di queste dimensioni, fino all’utilizzo di ampie finestrature panoramiche apribili a terrazza e che consentono l’ingresso massiccio di luce naturale.

In particolare, in questo yacht, viene reso ancor più armonico il senso di spazio unico, in un dialogo continuo tra dentro e fuori grazie alle porte del salone del main deck a totale scomparsa che, aggiunte alle finestrature a tutta altezza, consentono una vista unica a 270 gradi, come pure l’upper deck interamente vetrato ed apribile su tre lati. Si rilegge quindi l’organizzazione dello spazio, che sempre più perde i suoi confini di utilizzo classico e formale per ritrovarne di nuovi, più aderenti allo stile di vita di un armatore contemporaneo, a contatto con la natura e con il mare.

E così anche la zona di poppa si conferma spazio ideale, definito su tre livelli che gradualmente scendono verso il mare e sui quali trova posto la piscina vista mare. Il tender trova alloggio in un garage laterale, liberando quindi il ponte da ingombri tecnici.

Sempre unico e molto elevato il livello di personalizzazione raggiungibile con questo modello, elemento di successo anche della sistership più grande, grazie alla scelta dell’acciaio e alluminio come materiale costruttivo che meglio concede alla flessibilità rispetto alle tante richieste di customizzazione del layout (che pure aveva rappresentato uno dei maggior atout di successo del DOM133) oltre a rappresentare un valore aggiunto per quanto concerne il comfort per imbarcazioni di questa taglia.

La motorizzazione scelta è MAN che consente una velocità di 14,5 nodi. È stata studiata anche una versione con motorizzazione ibrida. Il primo esemplare di DOM115 è disponibile alla vendita con consegna prevista a Maggio 2025.

