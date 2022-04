Jayco Terrain 2022: il camper perfetto per esplorare le terre selvagge

Il camper per i nuovi esploratori.

Il camper Jayco Terrain 2022 è già progettato con un set di funzionalità ideali per i viaggi più avventurosi. Jayco ha inserito una serie di aggiornamenti al popolare Mercedes Sprinter 4×4 e ha caricato l’interno del camper con attrezzature flessibili che permettono così di trasportare sia l’attrezzatura sportiva che ospitare comodamente una coppia di viaggiatori.

Jayco Terrain 2022: caratteristiche

Sul camper Jayco Terrain 2022 è montato il pacchetto JRide dell’azienda con ammortizzatori regolabili Koni Special e una barra stabilizzatrice posteriore. Un’altra caratteristica aggiuntiva è il touchscreen di controllo JayCommand, che semplifica molte operazioni, consentendo ai campeggiatori di controllare e monitorare le apparecchiature di bordo dal touchscreen centrale posto sopra i sedili posteriori o da un dispositivo mobile collegato.

La planimetria del Terrain è abbastanza familiare, a cominciare dal letto posteriore trasversale delle dimensioni 124 x 200 cm a sollevamento elettrico. Durante il giorno, il letto si solleva fino al soffitto, liberando uno spazio completo per riporre l’attrezzatura sportiva e prepararsi per le attività della giornata. Inoltre il binario a L lungo il pavimento aiuta a fissare l’attrezzatura per il trasporto.

Proprio davanti al letto, il bagno è ha una doccia e un WC a cassetta, che si trova di fronte al blocco cucina. La cucina è allestita con lavello, frigorifero da 85 litri, una serie di dispense e armadietti e molteplici estensioni del piano di lavoro creano uno spazio di lavoro a forma di L ideale per tutti gli chef.

Jayco ha anche un piano cottura a induzione portatile. Il tavolo interno ribaltabile crea la zona pranzo in combinazione con i due sedili passeggeri posteriori e i sedili girevoli della cabina di guida.

Jayco Terrain 2022 ha una batteria al litio da 210 Ah 48 V, una configurazione per un pannello solare da 200 watt, un inverter da 3.500 W e un alternatore dedicato da 48 V per la batteria al litio. Il camper è inoltre dotato di compressore d’aria a bordo, sistema di riscaldamento idronico e aria condizionata Coleman.

Il Jayco Terrain su base Mercedes Sprinter 4×4 monta pneumatici BFGoodrich All-Terrain T/A KO2. È alimentato da un turbodiesel V6 da 3,0 litri da 188 CV con cambio automatico a sette rapporti e l’equipaggiamento standard include anche un sistema di infotainment MBUX da 10,3 pollici, ricarica wireless per smartphone e pacchetto di assistenza alla guida.

