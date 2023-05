Honda ZR-V 2023 è il nuovo C-SUV che offre un perfetto mix di eleganza, praticità ed una esperienza di guida di alto livello. A metà strada tra HR-V e CR-V, ZR-V è destinato a chi è alla ricerca di un’auto elegante, potente e divertente da guidare.

Honda ZR-V 2023: motore

Sotto l’elegante e slanciato design esterno, si nasconde la tecnologia Full Hybrid di Honda, che condivide il DNA con la Civic e:HEV. Nel propulsore e:HEV messo a punto per ZR-V, il motore benzina quattro cilindri da 2.0 litri, iniezione diretta e ciclo Atkinson, lavora insieme a due motori elettrici per offrire un’accelerazione vigorosa e reattiva.

Il suo telaio rigido e leggero si ispira ai concetti visti nelle piattaforme di Civic e CR-V, ed è progettato per offrire le caratteristiche di guida e gli elevati livelli di agilità solitamente associati alle berline sportive. Lo sterzo si presenta fluido e leggero, grazie a una logica di controllo raffinata e a componenti a basso attrito, mentre la sospensione posteriore multi-link, unita a boccole ottimizzate, garantisce una guida confortevole e al tempo stesso coinvolgente per aumentare la fiducia e la sensazione di comfort.

Honda ZR-V 2023: design e caratteristiche

Con il suo assetto deciso, la sua linea filante e il frontale grintoso, ZR-V offre una presenza su strada forte, a compimento delle sue prestazioni dinamiche. I gruppi ottici dalle linee sottili e l’elegante calandra color nero lucido creano un’estetica raffinata, che si estende lungo i fianchi fino a raggiungere il grintoso design posteriore, dove sono presenti delle ricercate luci orizzontali.

L’allestimento compatto di ZR-V offre livelli di spazio, praticità e comfort eccezionali, accompagnati da una funzionalità ottimale e da un abitacolo versatile, che mette al primo posto la fruibilità e la possibilità di portare con sé i propri oggetti. Gli interni sono infatti caratterizzati da un’ampia dotazione di ripiani e tasche, con un bagagliaio che presenta una ripartizione del carico, una tendina retraibile e un vano sottopianale, che portano la versatile capacità di carico di ZR-V a 1.291 litri.

Gli interni del SUV offrono un’elevata qualità e straordinari livelli di comfort e praticità. I materiali si presentano morbidi al tatto, di alta qualità e con finiture accurate, e si uniscono a luci eleganti presenti in tutto l’abitacolo, per creare un ambiente di livello superiore. Inoltre, i numerosi punti di ricarica e la più recente tecnologia HMI tengono i passeggeri sempre connessi con il mondo esterno, attraverso l’ampio schermo touch da 9″ posizionato al centro del pannello superiore della plancia, che si estende in larghezza per migliorare il senso di spazio laterale.

