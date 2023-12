Offerte Fiat Dicembre 2023: promo su 600, 500, Panda e Tipo

Le offerte Fiat di Dicembre 2023 si concentrano su modelli appena lanciati, come la Fiat 600 elettrica e la Fiat 600 Hybrid e su cavalli di battaglia come la Fiat 500 elettrica, la Fiat Panda Hybrid e la Fiat Tipo Hybrid. In promo anche Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse. Ecco tutti i dettagli sulle promo della Casa torinese.

Offerte auto Dicembre 2023: tutte le Fiat in promo

Fiat 600

L’offerta sulla Fiat 600 elettrica sfrutta gli incentivi statali, abbinati alla rottamazione. La promo di finanziamento prevede:

35 rate mensili da 299 euro

Anticipo di 2.775 euro

Rata finale di 20.112 euro

TAN fisso 3,99%; TAEG 4,97%

Dopo 12 mesi, è possibile restituire la vettura o sostituirla con una nuova auto del marchio torinese.

Fiat 600 Hybrid

Anche l’offerta sulla Fiat 600 Hybrid è soggetta a rottamazione:

59 rate mensili da 275 euro

Anticipo 0

Rata finale di 11.881 euro

TAN fisso 8,75%; TAEG 10,11%

Fiat 500e

La promo sulla Fiat 500 elettrica riguarda il leasing, con rottamazione:

36 rate mensili da 199 euro

Anticipo 0

Valore di riscatto: 18.388 euro.

TAN fisso 0%; TAEG 0,87%

Dopo 36 mesi, è possibile restituire la vettura o sostituirla con una nuova Fiat.

Gamma Hybrid

Le offerte Fiat di Dicembre 2023 prevedono uno sconto particolare sulla gamma Hybrid. Su Fiat 500 Hybrid e Fiat Panda Hybrid 2.500 euro di bonus per tutti, anche senza permuta e rottamazione. Inoltre, 1.500 euro aggiuntivi in caso di finanziamento.

Su Fiat Tipo Hybrid il bonus diventa di 3.000 euro, sempre con in più 1.500 euro in caso di finanziamento.

Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse

Finanziamenti promozionali, infine, anche sui veicoli elettrici Fiat E-Doblò e Fiat E-Ulysse. Su Doblò elettrico:

47 rate mensili da 299 euro

Anticipo di 7.711 euro

Rata finale di 16.388 euro

TAN fisso 8,75%; TAEG 10,07%

Su Ulysse elettrico:

47 rate mensili da 599 euro

Anticipo di 17.538 euro

Rata finale di 24.426 euro

TAN fisso 8,75%; TAEG 9,73%

