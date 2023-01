Amazon fa fuori Clarkson per gli insulti a Meghan?

A causa delle polemiche suscitate per le sue dichiarazioni, il celebre conduttore Jeremy Clarkson ha scritto una lettera di scuse ai duchi di Sussex, e in particolare alla duchessa Meghan Markle. Ma il gesto sembra più puntare ad Amazon.

Il colosso americano, infatti, ha riferito di aver tagliato ogni legame con Clarkson, tanto che secondo quanto riporta Variety Prime Video non collaborerà più con il conduttore inglese, limitandosi a pubblicare solo la seconda stagione di Clarkson’s farm.

Clarkson deve cambiare di nuovo azienda?

Che il carattere di Clarkson non sia facile lo sappiamo. Nonostante il suo indubbio successo, Top Gear è terminata in seguito a dissidi con la BBC, e ora, dopo quasi 8 anni in Amazon, il conduttore di Grand Tour e Clarkson’s Farm potrebbe trovarsi di nuovo nella condizione di cercare altro. Cosa non facile, visto che, come riporta The Independent, anche ITV non ha voluto rinnovare la collaborazione con lui, tolta la prossima stagione di “Who Wants To Be a Millionaire?“.

Per difendersi, Clarkson ha dichiarato di essersi sentito male una volta resosi conto di quello che ha scritto nell’articolo sul The Sun, nel quale dice di odiare l’ex attrice e spera che un giorno sfili nuda per le strade, in una sorta di walk of shame. Forse Clarkson si era ispirato a Game of Thrones, visto che al personaggio di Cersei Lannister succede proprio quello che lui spera capiti alla duchessa.

Comunque, l’autodifesa del conduttore continua su Twitter, dove lo scorso dicembre 2022 ha affermato che sarebbe stato più attento. Negli scorsi giorni, invece, ha dichiarato di aver contattato personalmente la coppia più discussa della Royal Family per scusarsi.

Aggiunge poi su Instagram: “Una delle cose strane che ho notato negli ultimi tempi è che ogni volta che a un deputato o a una persona nota viene chiesto di scusarsi per qualcosa, per quanto sentite o profonde possano essere quelle scuse, non sono mai abbastanza per le persone che hanno chiamato per questo in primo luogo. Quindi stamattina proverò a invertire la tendenza scusandomi per le cose che ho detto di recente in una colonna del Sun su Meghan Markle. Mi dispiace davvero. Dall’avampiede ai follicoli sulla mia testa. Questo sono io che alzo le mani. È un mea culpa con le campane“.

Basterà per farsi perdonare e per far cambiare idea alle produzioni che lo hanno abbandonato?

