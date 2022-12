Clarkson’s Farm 2: è iniziata la produzione della terza serie di Prime Video UK Clarkson’s Farm, prima del lancio della seconda serie all’inizio del 2023. Con le riprese che si svolgeranno nel corso di un intero anno agricolo, potremo vedere tutte le tribolazioni più autentiche e assolutamente inaspettate che dovranno affrontare Jeremy, Lisa, Kaleb, Gerald e Charlie nel mondo sempre più imprevedibile dell’agricoltura britannica.

La prima serie di grande successo ha visto l’agricoltore più improbabile della Gran Bretagna, Jeremy Clarkson, confrontarsi con il peggior clima agricolo degli ultimi decenni, animali che si comportavano male, raccolti che non rispondono e l’inaspettata pandemia. L’attesissima seconda serie, che verrà lanciata nel 2023 (10 Febbraio), vedrà l’introduzione di nuovi animali e colture nella fattoria; i rapporti di Jeremy con il consiglio locale mentre tenta di diversificare la sua attività con un ristorante; e Kaleb che ancora una volta salverà la situazione in numerose occasioni. La serie esamina anche l’impatto dell’attuale economia sugli agricoltori britannici.

La terza serie di Clarkson’s Farm seguirà nuovamente Jeremy, Lisa, Kaleb, Gerald e Cheerful Charlie nelle loro ultime e a dir poco incredibili avventure agricole . I 513 acri attualmente non coltivati ​​dei 1.000 acri di Diddly Squat offriranno opportunità non sfruttate a Jeremy e co. per trarre profitto, con vaste distese di fitti boschi perfetti per il foraggio e laghi incontaminati pieni di possibilità.

Potete ancora aspettarvi le buffonate agricole di Clarkson, mentre il team inventa modi nuovi e creativi per utilizzare l’altra metà della fattoria. Oltre al cast “storico”, ci saranno anche alcuni nuovi personaggi che saranno i benvenuti in Diddly Squat e tutti loro aiuteranno Jeremy a continuare a perseguire il suo sogno agricolo.

Sono sinceramente entusiasta che stiamo facendo una terza stagione di Clarkson’s Farm. Ho avuto alcune nuove fantastiche idee, che hanno reso Charlie, Lisa e Kaleb profondamente infelici, ha detto Jeremy Clarkson parlando della terza stagione. Sono al settimo cielo all’idea di partecipare di nuovo. Beh, dicono che la terza volta sia quella buona! Forse questa sarà la serie in cui Jeremy inizierà finalmente a comportarsi come un vero agricoltore! ha detto Kaleb Cooper.

Clarkson’s Farm è prodotto da Expectation e i produttori esecutivi sono Peter Fincham e Andy Wilman. Zoe Brewer è il direttore della produzione e Peter Richardson è il produttore della serie.

