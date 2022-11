VR Equipment Eicma 2022: la linea di abbigliamento tecnico che supporta tutti gli sportivi del mondo nelle loro sessioni di allenamento e nelle competizioni, lancia il suo e-commerce in concomitanza con l’esposizione internazionale delle due ruote. La collezione, sviluppata con anche il contributo tecnico di Valentino Rossi, è stata ideata per trasmettere il massimo della performance tecnica in tutti gli ambiti di allenamento e non solo per le due ruote.

La performance è proprio alla base dell’ispirazione di VR Equipment grazie a prodotti, materiali e tecnologie innovative che aiutano gli sportivi a spingersi oltre i propri limiti. Concepita al fine di elevare la performance nelle diverse discipline, dal motocross, alla mountain bike, al vision, passando per le attività Street e Active. Completano la collezione accessori di assoluta qualità e dal design unico.

La collezione copre una vasta gamma di prodotti che vestono gli sportivi dal first layer fino all’outerwear, dando a ciascun rider la possibilità di allenarsi e competere in qualsiasi condizione atmosferica e ambientale.

Le linee MX, MTB, Vision e Active vantano di grandi collaborazioni con aziende leader del settore, come Mips per la linea dei caschi, D3O per le protezioni ed Elastic Interface per i liner. VR Equipment non scende a compromessi quando si tratta di creare un prodotto che ha come obiettivo la performance, la ricerca della velocità e l’innovazione tecnica portata fino al suo limite.

Le collaborazioni e la preparazione tecnica del team VR46 al suo completo, hanno contribuito alla scelta delle migliori materie prime per la creazione dei prodotti delle linee VR Equipment, garantendo così massima libertà di movimento, funzionalità, mantenimento di temperature

corporee costanti durante le performance e, grazie alla tecnologia anti-abrasione, resistenza dei materiali che li rende durevoli nel tempo.

