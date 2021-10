E’ praticamente un record quello stabilito da Rion2 RE90 Race Edition, il monopattino elettrico che viene venduto come capace di una velocità massima di ben 160 km/h. Una vera “bestia”, che ovviamente ha tutto ciò che serve per renderlo illegale quando è usato su strada. Si, perché è bene ricordare che la normativa riguarda l’utilizzo dei monopattini elettrici su strade pubbliche e non aree private. Ad esempio, Valentino Rossi potrebbe provare il proprio monopattino elettrico modificato per renderlo velocissimo, ma all’interno del proprio famoso ranch, senza alcun problema.

Detto questo, torniamo al Rion2 RE90 Race Edition, che è nato per le competizioni, essendo stato progettato per partecipare all’Electric Scooter Championship (eSC). Per questo motivo è dotato di ben due motori brushless da 5000 W ciascuno, montati su ognuna delle ruote. L’energia viene fornita da una batteria al litio con 21700 celle ad alta capacità con tensione full-charge da 96,6 V e 30 Ah. Per fermarlo in sicurezza sono stati montati due freni a disco da 140 mm all’anteriore e posteriore, mentre c’è una forcella rigida all’anteriore e due sospensioni al posteriore.

Telaio in fibra di carbonio e alluminio per la massima leggerezza, con un peso finale di 27,3 kg.

Rion2 RE90 Race Edition: scheda tecnica

Battery: LI-ION 96.6V 30 Ah 23S 7P 21700 Super high capacity rate cells

Rang:e 30km (Turbo) 70km (Eco)

Motor: DUAL brushless 2 x 5.000 W

Speed: 160 km/h

Weight: 27.2 kg

Maximum load: 110 kg

Brake type: Hydraulic Magura MT7 disc brake front + rear

Front: PMT Slick Racing 90/65 6.5 Rear: PMT Slick Racing 105/50 6.5

Charging time: 4 Hours 30 minutes

Dimensions Folded: L 128,27 x H 52 cm x W 29 cm

