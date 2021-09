E' un bel monopattino con motore brushless da 350W ed autonomia fino a 22 km.

Anche Valentino Rossi in monopattino elettrico con il nuovo UP!, frutto della collaborazione tra MT Distribution, che come abbiamo visto lavora anche sui monopattini elettrici di Aprilia, Ducati e Lamborghini, e VR|46 Racing Apparel. Il monopattino elettrico UP! è pensato per gli spostamenti quotidiani in città dei fan più adulti del campione di Tavullia. L’iconico numero 46 spicca con la sua decisa e inconfondibile colorazione giallo fluo sul nero della livrea, conferendo carattere al monopattino.

Fa 22 km con un “pieno”

UP! è dotato di motore brushless da 350W e batteria estraibile da 209Wh, e può percorrere fino a 22 chilometri con una sola carica scegliendo fra tre velocità di guida (6–20–25 km/h). La batteria è posizionata nell’asta del manubrio e può essere estratta per una ricarica più comoda in casa o in ufficio, oltre a permettere di raddoppiare istantaneamente l’autonomia portando con sé una batteria di riserva.

L’esperienza di guida su questo mezzo di micromobilità è resa più confortevole grazie alla dotazione di ruote a camera d’aria da 8.5”, che in combinazione con la doppia sospensione anteriore e posteriore attenuano le irregolarità del manto stradale. La sicurezza in frenata è garantita dal doppio freno elettronico anteriore e a disco posteriore.

Per chi ha sete, c’è la borraccia

La linea di micromobilità sostenibile VR|46 e-Mobility è completata dalla gamma di borracce in acciaio inossidabile. Tappo con chiusura leak-free, leggera e naturalmente priva di ftalati, JAR è funzionale per l’estate e l’inverno. La tecnologia di isolamento a doppia parete permette, infatti, di mantenere la temperatura dei liquidi fredda fino a 24 ore e calda fino a 12 ore.

UP! è disponibile nei grandi negozi di elettronica di consumo, sul sito www.vr46.com e nei principali store online.

UP! Monopattino elettrico scheda tecnica:

Telaio: Alluminio

Velocità: Livello 1: 6 km/h, livello 2: 20 km/h, livello 3: 25 km/h (velocità max)

Sospensione: Anteriore e posteriore

Angolo di salita: 15%

Display: LED a 3 colori

Freni: Doppio freno: elettronico e a disco

Potenza motore: 350 W, 36 V

Ruote: 8,5″ con camera d’aria

Protezione basso voltaggio: 31 V +/- 0.5 V

Corrente Limite: 13 A

Tipo Motore: Brushless DC

Portata massima: 120 kg

Età / altezza consigliata: da 16+ anni di età con l’utilizzo del casco e delle protezioni, controllare sempre la normativa vigente

Temp. di funzionamento Livello di protezione (IP): -10°C | 40°C IP54

Tempo di ricarica: 3-5 ore

Autonomia: fino a 22 km (soggetto a variazioni in base alle condizioni e stile di guida)

Batteria: LG 36V, 5.8Ah, 209Wh, estraibile

Luci: Anteriore e posteriore

Alimentazione: EU Standard DC 2.1 Charger, 42V, 1.5A

Peso netto: 14.4 Kg

Peso lordo: 16.5 Kg

Dimensioni prodotto: 1070 * 460 * 1150 mm

Dimensioni prodotto chiuso: 1070 * 460 * 430 mm

Dimensioni pack: 1110 * 180 * 500 mm

