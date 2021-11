Helbiz S1-X: ad Eicma 2021 il monopattino di eSkootr Championship

Con Helbiz S1-Z ed Helbiz Team Racing, la società ci prepara ad eSkootr Championship

Insieme al nuovo Helbiz One S, la società di monopattini elettrici italo-americana ad Eicma 2021 ha svelato anche Helbiz S1-X e il complementare Helbiz Racing Team, che gareggeranno all’eSkootr Championship. Il nuovo campionato mondiale, più noto come eSC, debutterà a Marzo 2022, e sarà la prima competizione dedicata ai monopattini elettrici, che qui avranno prestazioni da urlo e una velocità massima di 100 km/h. eSkootr Championship, inoltre, si distinguerà per essere giovanile e iper-connesso, e per la sua forte vocazione alla sostenibilità.

Helbiz S1-X: cuore ed estetica italiane

Se Helbiz One e One S portano la firma di Pininfarina, Helbiz S1-X è interamente disegnato, progettato e sviluppato da YCOM, azienda di spicco della Motor Valley italiana, che ha utilizzato forniture e tecnologie derivate dalla Formula 1.

La sportività è evidente: il telaio è composto in alluminio e fibra di carbonio, le parti aerodinamiche sono prodotte invece da una nuova fibra naturale completamente riciclabile.

Due i motori (uno per ruota), che portano a una potenza totale di 12 kW che permette accelerazioni istantanee, e guida divertente e piena di adrenalina. Le ruote sono da 6,5 pollici, abbinate a pneumatici racing con diverse miscele che permettono angoli di piega superiori ai 45°. Come in tutte le competizioni, e come Helbiz ci ha abituati, c’è un’attenzione specifica al lato sicurezza: ecco perché tutti i veicoli, Helbiz S1-X incluso, godono di tecnologie all’avanguardia per tenere al sicuro il pilota il quale, dalla sua, avrò abbigliamento studiato per queste gare.

Alla presentazione ad Eicma, erano presenti sia Khalil Beschir, COO di eSC, sia Gianmaria Gabbiani, Team Manager dell’Helbiz Racing Team, i quali hanno approfondito il programma del cambiato, e presentato sia la squadra che i piloti. Come detto, eSkootr Championship comincerà nel 2022 e si svolgerà su circuiti cittadini creati ad hoc, condivisi con le amministrazioni urbane di tutte le città scelte come tappe. Tra queste: Austin (Texas), Monaco di Baviera, e anche Milano.

Definito come “la Formula 1 dei monpopattini“, eSC è una vera e propria fucina per la società italo-americana, per la quale Helbiz S1-X e questi monopattini ad alte prestazioni diventano utili alla sperimentazione di tecnologie di sicurezza e di mobilità sempre più avanzate, da implementare poi nei monopattini “tradizionali”, sia consumer che per lo sharing.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!