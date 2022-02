eSkootr Championship: ecco il calendario con tutte le gare

eSkootr Championship avrà inizio a maggio 2022 a Londra, per un totale di 6 tappe che comprendono anche la tappa italiana di Milano

Chi avrebbe mai detto che anche i tanto contestati monopattini elettrici sarebbero diventati strumento da competizione? È quello che accade con eSkootr Championship, il primo vero campionato dedicato ai monopattini elettrici, che partirà a maggio 2022. E che in effetti potrebbe dare più senso a questi veicoli: non più a gironzolare in mezzo alla strada senza controllo, ma in circuiti riservati, guidati da piloti professionisti, in delle competizioni che potrebbero anche avere un risvolto piuttosto interessante, per quanto di nicchia almeno inizialmente.

Abbreviato in eSC, il campionato vede naturalmente dei veicoli più potenti rispetto a quanto siamo abituati: i monopattini “civili”, infatti, arrivano al massimo a 25 km/h, mentre quelli da competizione arrivano fino a 100 km/h, e hanno un’accelerazione superiore a quella di alcune auto, grazie alla leggerezza del telaio e alle dimensioni ridotte.

eSkootr Championship: tutte le date e le tappe

A un anno dalla presentazione del progetto, il 14 febbraio 2022 l’organizzazione ha reso note le tappe e le date di eSkootr Championship. Si partirà da Londra il 13-14 maggio 2022, ma sono presenti anche Svizzera, Francia, Italia, Spagna e Stati Uniti. eSC ha reso noto che nelle edizioni future saranno aggiunte anche altre località.

Di seguito il programma provvisorio di eSkootr Championship 2022:

⪧ Regno Unito – 13/14 Maggio 2022;

⪧ Svizzera – 27/28 Maggio 2022;

⪧ Francia – 17/18 Giugno 2022;

⪧ Italia – 15/16 Luglio 2022;

⪧Spagna – 16/17 Settembre 2022;

⪧ USA – Ottobre 2022

eSkootr Championship: un campionato alle luci neon

ESkootr Championship nasce con la volontà di creare una competizione sportiva attenta all’ambiente. Un intento simile ad Extreme E, il cui inizio della seconda edizione è imminente (19-20 febbraio 2022), e a quello del noto campionato di formula E.

I monopattini elettrici sono costruiti e prodotti da una filiale del team Williams F.1, chiamata Williams Advanced Engineering, che si è occupata della realizzazione di batteria, piattaforme di ricarica e telaio, e che ha firmato un contratto di due stagioni, estendibile in base al successo che riceverà la competizione.

eSkootr Championship si propone di essere un campionato coloratissimo, che guarda ai giovani. Livree dei veicoli e tute dei piloti, ma anche le stesse piste, spiccheranno per colori sgargianti e fluo, in contrasto con il nero per essere più visibili, e anche per avere un aspetto camp che in questo periodo è tornato in voga.

Ma il campionato ha anche l’intento di dare inizio a una micromobilità di nuova concezione, perché le tecnologie proprio in questi giorni in fase di sviluppo in pista, serviranno anche per produrre nuovi veicoli, più sicuri, prestanti, potenti e più tecnologicamente all’avanguardia, a partire da quelli da competizione, fino ad arrivare a quelli consumer. Un po’ come accade per le vetture di formula 1: prototipi le cui tecnologie vengono poi implementate nelle vetture di serie.

