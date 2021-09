Miglior monopattino elettrico: le offerte di Settembre 2021

1 di 20: Miglior monopattino elettrico 2021

Qual è il miglior monopattino elettrico di Settembre 2021? Sappiamo che dal punto di vista legislativo i monopattini elettrici sono stati equiparati alle biciclette, ma ci sono regole ben precise per quanto riguarda potenza massima e velocità del monopattino che è meglio avere chiaro prima dell’acquisto.

In estrema sintesi per circolare sulle strade pubbliche urbane la potenza massima è di 500 W mentre i limiti di velocità sono 6 Km/h oppure 25 Km/h a seconda delle zone in cui si circola. Numeri che potrebbero cambiare leggermente se passasse il nuovo DDL presentato in Senato. Rimane comunque il divieto di circolazione su strade extraubane.

In questo articolo siamo andati ad analizzare quali le migliori offerte sul mercato, con i consigli utili su come e dove utilizzare questo mezzo che ormai fa parte della cosiddetta micromobilità. Prima dell’acquisto, vi invitiamo a leggere i nostri consigli e le risposte alle domande più frequenti, che abbiamo raccolto, qui sotto.

Perché vengono venduti online monopattini elettrici non legali?

Si tratta di una domanda che ci siamo fatti tutti, ma che contiene un paradosso. I monopattini oltre i 500 W non sono illegali in “quanto tali”. Diventano illegali quando li si usa su strada pubblica. Possono invece essere utilizzati all’interno delle aree private.

Non vi abbiamo convinto? Pensate a tutte quelle auto o moto usate nel mondo delle competizioni: è possibile il loro utilizzo in pista, ma non sono omologate per viaggiare su strada. Si possono ovviamente comprare e vendere senza alcun problema, il problema invece nasce quando il loro utilizzo è scorretto come accaduto ultimamente.

C’è da dire che nelle scorse settimane, sono state sequestrate molte pagine di venditori online che millantavano caratteristiche di legalità su strada, quando invece i monopattini elettrici venduti non erano a norma. Le multe, in caso di monopattino illegale o truccato, sono particolarmente salate e pesanti. Basti anche il solo uso del sellino per far diventare un monopattino in un ciclomotore, dal punto di vista legislativo. Per questo motivo è importante fare bene attenzione a ciò che ci compra, quando si vuole usare il monopattino elettrico per girare nelle strade delle nostre città.

Assicurazione monopattino elettrico: è obbligatoria? Quanto costa?

No, al momento non c’è obbligo di assicurazione. Consigliamo però di farne una per ogni evenienza, visto anche il costo basso. La prima polizza in Italia che tutela i conducenti di monopattini elettrici, anche in sharing, si chiama Multimobility che è un prodotto di 24hassistance. I prezzi partono da 39 € all’anno.

Il casco è obbligatorio?

Premesso che non si può mai circolare sui marciapiedi, anche se non è obbligatorio per i maggiorenni, consigliamo sempre l’uso del casco. Attenzione comunque ai regolamenti comunali. Ad esempio da Febbraio 2021 a Firenze il casco è obbligatorio per tutti.

Miglior monopattino elettrico: i consigli per sceglierlo

Va detto innanzitutto di fare attenzione alle regole del Codice della Strada, che sono sempre valide. Per scegliere il miglior monopattino elettrico vanno tenuti in conto diversi fattori. Solidità del mezzo, potenza del motore, capacità della batteria, e certificazione CE europea. Attenzione, perché il marchio è stato “clonato” dai cinesi con l’indicazione China Export. I due marchi sono decisamente simili, con alcune differenze, come si vede qui sotto.

Allo stesso modo si trovano monopattini elettrici a prezzi stracciati, che arrivano appunto per lo più dalla Cina. Non fatevi ingannare da prezzi troppo bassi perché possono nascondere scarsa qualità costruttiva, piuttosto che batterie con poca autonomia e indicazioni tecniche completamente false.

Possono essere mezzi la cui batteria smette di funzionare dopo pochi giorni, oppure peggio ancora di monopattini che si rompono mentre state girando in strada. In rete circolano filmati di scooter elettrici che si rompono improvvisamente per cedimenti strutturali, causando ai malcapitati cadute in avanti che portano a sbattere direttamente con la testa sull’asfalto. Quindi diffidate assolutamente da marche sconosciute e da prezzi troppo bassi, e indossate sempre un casco anche se non è obbligatorio.

Miglior monopattino elettrico legale Settembre 2021: offerte e sconti

E’ veramente difficile decidere quale sia il miglior monopattino elettrico legale di Settembre 2021, vediamo allora quale può essere considerato il meglio, valutando alcune tra le caratteristiche principali: autonomia, velocità, prezzo, la possibilità di essere ripiegato facilmente, ed ovviamente il peso.

Ancora una volta, non abbiamo preso in considerazione modelli assolutamente fuori legge, come quelli con motore da 1000 W che non si possono usare su strada pubblica a prescindere dalla equiparazione alle biciclette. Attenzione, perchè chi fa il “furbo” rischia sequestro, confisca e multe che arrivano fino a 5.000 euro.

Qui sotto il nostro elenco: