Il nuovo monopattino elettrico della linea Aprilia Smart Movement.

La linea di mezzi leggeri nata dall’accordo di licenza tra Aprilia e MT Distribution si amplia con l’arrivo del monopattino elettrico Aprilia eSR2 EVO. Concepito come evoluzione dell’eSR2, l’ultimo arrivato della linea Aprilia Smart Movement esprime lo spirito sportivo del Reparto Racing di Noale, affermandosi come protagonista grazie a un motore e a una batteria più potenti e performanti.

Monopattino elettrico Aprilia eSR2 EVO: caratteristiche

Autonomia e reattività in partenza caratterizzano il monopattino, che è spinto da un motore brushless da 500W e alimentato da una batteria da 48V 14.4Ah 691 Wh. Le elevate performance di autonomia sono garantite dalla capienza potenziata della batteria, che rende possibile percorrere fino a 50Km con una sola carica.

L’esperienza di guida è resa più confortevole dalle doppie sospensioni anteriori, che insieme agli pneumatici con camera d’aria da 10’’, attutiscono i colpi e le vibrazioni trasmesse dal manto stradale irregolare. Una maggiore sicurezza su strada è garantita dai fanali a led, anteriore e posteriore, che assicurano visibilità in situazioni di guida notturna o di ridotta luminosità, e dal doppio freno a tamburo anteriore ed elettronico posteriore.

Il Monopattino elettrico Aprilia eSR2 EVO è dotato di sistema di recupero dell’energia cinetica, che permette di recuperare parte dell’energia durante la frenata. Le prestazioni di eSR2 EVO sono sempre sotto controllo grazie alla connessione all’App integrata, interamente progettata e sviluppata da Italdesign.

L’App Aprilia Smart Movement, disponibile su Google Play e App Store, è pensata come un vero e proprio “garage virtuale” in cui registrare più prodotti e dal quale accedere ai servizi di assistenza tecnica in tempo reale tramite chat WhatsApp. Grazie alla App sarà possibile rimanere costantemente aggiornati sulle principali funzioni e prestazioni del mezzo, e tenere sotto controllo parametri quali il livello di carica della batteria, la distanza percorsa e l’ultima posizione nota del veicolo.

Aprilia eSR2 EVO è disponibile a partire dal 10 dicembre nei canali della grande distribuzione, nei grandi negozi di elettronica di consumo e nei principali store online al prezzo consigliato di 799 Euro.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.